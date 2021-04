Więzienie i inne kary za fake newsy. Odważna propozycja polityków

Dobra droga?



Na przestrzeni ostatnich miesięcy mogliśmy zaobserwować lawinowy wzrost dezinformacji w sieci. Niestety, mało kto poświęca dziś swój cenny czas na weryfikację przyswajanych przez siebie newsów. Niektórzy - o zgrozo - swoją codzienną prasówkę kończą na lekturze clickbaitowych nagłówków, które nierzadko stoją w sprzeczności z faktycznym przesłaniem wpisów. Istnieje realna potrzeba walki z fake newsami, ale do tej pory nikt nie zaproponował skutecznego narzędzia, które miałoby im przeciwdziałać. Szlak przecierać chcą Brazylijczycy.



Więzienie za fake newsy

Projekt ustawy złożony w Brazylii zawiera propozycję kryminalizacji rozpowszechniania fałszywych informacji w sieci, zwłaszcza podczas wyborów. Zgodnie z brzmieniem proponowanych przepisów promowanie, organizowanie, finansowanie lub uczestnictwo w działaniach masowej dezinformacji, które mogłyby zagrozić integralności procesu wyborczego lub władzy rządu, będzie traktowane jako przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od jednego do pięciu lat. Towarzyszyła będzie temu grzywna.



Stawiaj na jakość informacji, nie ich ilość. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł, nie wierz łatwo w każdą teorię spiskową, naucz się korzystać z różnych źródeł informacji. "Jedno źródło informacji, to nie źródło informacji" - pamiętaj. | Źródło: Google



Propozycje stanowią część większego projektu ustawy przedstawionego jako potencjalny substytut ustawy o bezpieczeństwie narodowym - obecnie obowiązujące ustawodawstwo brazylijskie pochodzi z przeddemokratycznych lat dyktatury. Niektóre z przedstawionych kwestii pozostają niejasne: przedstawione propozycje mają na celu kryminalizację masowej dezinformacji wysyłanej "przy użyciu środków niedostarczonych bezpośrednio przez prywatnego dostawcę aplikacji do przesyłania wiadomości". Oznaczałoby to, że kolportowanie fake newsów na przykład przez WhatsAppa nie byłoby penalizowane.



Środki stosowane do rozpowszechniania dezinformacji są sporym wyzwaniem dla obecnej administracji. Po ostatnich wyborach prezydenckich w 2018 roku firmy wspierające obecnego Jaira Bolsonaro znalazły się pod ostrzałem za rzekome wspieranie masowej kampanii komunikacyjnej za pośrednictwem WhatsApp atakującej jego przeciwnika, Fernando Haddada. WhatsApp poinformował wtedy o zbanowaniu ponad 400 000 kont, które naruszyły warunki korzystania z usługi. Przy okazji ograniczono przekazywanie wiadomości do pięciu rozmów naraz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wiadomości w sposób wirusowy.



Ustawa zostanie poddana pod głosowanie w izbie niższej Kongresu.



Czy jesteście za penalizacją rozpowszechniania fałszywych informacji w Polsce?



Źródło: ZDNet