Kopanie Bitcoina na Commodore 64 działa. Wykopanie 1 BTC zajmuje...

Nie starczy Ci życia.



Podczas gdy jedni mówią "nie da się", inni krzyczą "sprawdzam". Tak właśnie było w przypadku internauty prowadzącego kanał 8-Bit Show And Tell na YouTube. Postanowił on spróbować uruchomić koparkę Bitcoinów na Commodore 64. Było to możliwe dzięki oprogramowaniu Bitcoin Miner 64, stworzonemu przez YTM/Elysium. Jak popularny komputer domowy z lat 80. XX wieku poradził sobie z zadaniem kopania najpopularniejszej z kryptowalut?



Kopanie Bitcoina na Commodore 64

YouTuber pomyślnie uruchomił koparkę na Commodore 64, ale jej wydajność... jest dokładnie taka, jak się spodziewacie. Wykopanie 1 Bitcoina na Commodore 64 zajęłoby ok. 50 bilionów lat. Oznaczałoby to konieczność poniesienia opłat energetycznych w wysokości ok. 1,1 miliarda dolarów - biorąc pod uwagę dzisiejsze stawki, które w przyszłości mogą oczywiście ulec zmianie.



Trzeba w tym miejscu zaznaczyć wyraźnie, że pięćdziesiąt bilionów lat to wartość wyjściowa dla C64 ulepszonej o akcelerator SuperCPU, który 8-Bit Show And Tell użył w swoim filmie, aby podnieść wydajność wydobywczą platformy. Bez akceleratora C64 kopie z wydajnością 0,3 H/s, z nim wartość ta rośnie to zawrotnych 10 H/s, pozwalających wydobyć 0.00000000000002 BTC rocznie. Commodore 64 zużywa ok. 21 watów energii, co przekłada się na roczny koszt zużytej energii w wysokości ok. 123,82 złotych (przy stawce 0.6731 zł za 1 kWh). Jest on znacznie wyższy od wartości wydobycia.







Oprogramowanie Bitcoin Miner 64 napisano w C. Potencjalnie mogłoby być mniej więcej dziesięciokrotnie wydajniejsze, gdyby zostało stworzone w kodzie maszynowym. Oczywiście takie kopanie w dalszym ciągu nie przynosiłoby żadnego zysku.



Parafrazując klasyka: "Krzychu, Ethereum tera!" .



Źródło: YouTube