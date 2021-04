Jak zmienić nazwę kanału YouTube bez zmiany nazwy konta Google?

Nowa funkcja już działa.

Zmiana nazwy kanału na YouTube

Do tej pory właściciele kanałów na YouTube pragnąc zmienić jego nazwę i zdjęcie profilowe, musieli zmieniać swoją nazwę i ikonę dla całego konta Google. Tym samym nazwa w YouTube była tą samą nazwą, z której wysyłano e-maile w Gmailu. Nierzadko było to wysoce kłopotliwe - wiem to z doświadczenia. Od teraz na szczęście się to zmieni, a serwis należący do Google ułatwi twórcom zmianę nazwy i zdjęcia profilowego na swoich kanałach.Od teraz twórcy mogą aktualizować nazwę swojego kanału i zdjęcie w YouTube, a zmiany te będą miały wpływ wyłącznie na ich profil w YouTube. Niestety, istnieje pewien "haczyk". Twórcy z plakietką weryfikacyjną stracą znacznik, jeśli zmienią nazwę. YouTube informuje, że twórcy będą musieli ponownie złożyć wniosek, aby odzyskać swoją plakietkę.Jak zmienić nazwę kanału na YouTube i jego zdjęcie profilowe? By to zrobić wejdź na YouTube w przeglądarce internetowej, kliknij na ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu ekranu, a listy wybierz "YouTube Studio".