Messenger nie działa. Trwa awaria Messengera 22.04.2021

Problemy z działaniem komunikatora.

Messenger nie działa? Nic dziwnego. Trwa awaria komunikatora Messenger, 22 kwietnia 2021 roku, zapoczątkowana około godziny 10:01. Niemalże punktualnie o godzinie 10:30 liczba raportów w serwisie Downdetector zaczęła lawinowo rosnąć. Sytuacja powoli wraca do normy, ale niektórzy użytkownicy (w tym redaktorzy Instalki) nadal miewają problemy z wysyłaniem wiadomości - te nie dochodzą do niektórych odbiorców. Co się stało?