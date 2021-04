NVIDIA podąży śladami bohaterów The Medium. Urbex z nagrodami dla widzów

Pozytywna akcja.

Wyprawa NVIDIA do hotelu Cracovia na żywo na Twitchu

Polska gra The Medium, której recenzję możecie przeczytać na łamach naszego serwisu, okazała się jedną z najlepszych produkcji krakowskiego Bloober Team. Psychologiczny thriller, rozgrywający się w Krakowie z lat 90. XX wieku, zebrał pozytywne opinie na całym świecie i choć niektórzy gracze mogli już o nim nieco zapomnieć, NVIDIA przywołuje na nowo wspomnienia za sprawą interesującego projektu. Lubiany producent wraz z producentem gry oraz firmą RTV Euro AGD zaplanowała ciekawe wydarzenie, które spodoba się fanom eksploracji miejskiej, czyli tzw. urbexu.NVIDIA wraz z partnerami szykuje ciekawą wyprawę, do udziału w której zaproszono znanych streamerów od lat związanych ze środowiskiem graczy. Nieustraszoną drużynę tworzyć będą Piotr "izak" Skowyrski, Paweł "Leh" Lehmann oraz Paweł "saju" Pawelczak. Przed jej członkami postawione zostanie znalezienie pięciu dusz uwięzionych w laptopach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX serii 30. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą im poznać tajemnice powiązane z akcją gry i wydostać się z opętanego miejsca. Akcja zabawy rozegra się w nieczynnym hotelu Cracovia, na którym wzorowano ośrodek wypoczynkowy Niwa z gry The Medium.