Dom Jarosława Kaczyńskiego wymazany z Map Google? Nie zrobiono tego jak trzeba

Oto, jak zrobić to dobrze.

Dom Kaczyńskiego nie zniknął z Map Google

Gdzie mieszka Jarosław Kaczyński? To żadna tajemnica. Adres domu Jarosława Kaczyńskiego to Mickiewicza 49 w Warszawie, na Żoliborzu. Wie to większość osób, które brały udziału w zmierzających tam demonstracjach, czy to Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, czy innych, jakie miały miejsce w tym i ubiegłych latach.lub ktoś z jego otoczenia postanowił niedawno ukryć stojący pod wspomnianym adresem dom na Mapach Google. Wbrew temu co przeczytacie w wielu miejscach, dom Kaczyńskiego dalej widać z poziomu widoku ulicy - operację wymazania przeprowadzono niepoprawnie.Polski Internet zalały nagłówki twierdzące, jakoby dom Jarosław Kaczyńskiego ocenzurowano na Mapach Google. Faktycznie, przechodząc w tryb Street View i zwracając się w stronę posiadłości na Mickiewicza 49 można odnieść wrażenie, że została skutecznie zamazana.