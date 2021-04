A jednak. 25-letni Polak zapłaci 48 mln złotych za piracenie filmów

Surowa kara.

Wyrok w sprawie Fili.cc

"Ta apelacja nie jest do końca przemyślana, zupełnie nietrafnie stawia akcenty, jeżeli chodzi o karę"

"Na przestrzeni swojej kilkudziesięcioletniej pracy, nie spotkałem się z takim obowiązkiem naprawienia szkody"

Na początku października 2020 roku informowaliśmy Was o tym, że 25-latek z Białegostoku usłyszał surowy wyrok w głośnej sprawie serwisu Fili.cc . Mężczyzna został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zobowiązany do zapłacenia blisko 48 milionów złotych podmiotom, których prawa autorskie naruszył. Polak od września 2015 roku do początku października 2019 roku w ramach serwisu Fili.cc nielegalnie udostępnił 62 600 filmów, do których dostęp sprzedawał w postaci płatnych kont premium. Prokuratura domagająca się surowszej kary złożyła apelację od wyroku, ale Sąd Apelacyjny w Białymstoku właśnie podtrzymał wyrok sądu niższej instancji.Przypominamy, że Sąd Okręgowy w Białymstoku orzekł 2 października 2020 roku karę łączną roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz obowiązek naprawienia szkody w całości. Do astronomicznej kwoty 47,8 mln złotych musi doliczyć koszty zastępstwa procesowego podmiotów poszkodowanych. Dodatkowo, 25-latek został skazany za pranie brudnych pieniędzy. Za pieniądze zarobione na swojej działalności mężczyzna miał kupować nieruchomości i kryptowaluty, a część środków przenosić na konto matki. Z usług przestępcy korzystało odpłatnie ok. 300 tysięcy osób.W swoim ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Sądu Apelacyjnego Jacek Dunikowski podnosił, że apelacja prokuratury jest bezzasadna. Uznał on, że kary nie zaskarżono za główne przestępstwo, a czyn pochodny, jakim było pranie brudnych pieniędzy.- mówił sędzia. Zwrócił uwagę na rekordowo wysoką karę finansową, która zapewne odmieni całe życie oskarżonego, a także kolejnych pokoleń jego rodziny.- deklarował w uzasadnieniu sędzia Dunikowski.