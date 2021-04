Mocny elektryczny rower jak z Cyberpunka 2077. XION CyberX hitem Indiegogo

XION CyberX z licznymi udogodnieniami jak z Cyberpunka

Osiągi bliższe motorowi niż rowerowi elektrycznemu

Iście cyberpunkowy klimat - czy takim rowerem jeździłby V? / Foto: XION CyberX @ Indiegogo

Świetne parametry i cyberpunkowy wygląd swoje kosztują

Elektryczne hulajnogi, elektryczne deski, w końcu elektryczne rowery na których możemy jeździć w pełni elektrycznie, tylko ze wspomaganiem lub tradycyjnie. Do tej ostatniej grupy pojazdów zalicza się wyglądający nieziemsko XION CyberX.Jeśli nie chcemy dla zdrowia w pełni wyzbyć się pracy mięśni jako napędu, to elektryczne rowery są dobrym wyjściem. Możemy je ustawić w trybie, w którym silnik tylko wspomaga pracę naszych nóg, choć oczywiście da się też jechać bez kręcenia pedałami. XION CyberX poza niewątpliwie nietuzinkowym wyglądem ze świecącymi elementami, które sprawiają, że równie dobrze pasował by do ulic Night City z Cyberpunka 2077, wyróżnia się też świetnymi parametrami.Dobre właściwości jedne i wygodę uzyskano dzięki oponom o grubym bieżniku jak w motorach oraz kompensującemu nierówności zawieszeniu. Hydrauliczny układ hamowania opiera się na tarczach, a całość umieszczono na metalowej wytrzymałej ramie. Wbudowano też światła drogowe, a nawet niewielki ekran LCD, głośniki Bluetooth, a miejsca wystarczy na dwie osoby, więc można zabrać ze sobą pasażera.Maksymalna prędkość wynosi aż 80 kilometrów na godzinę (50 mil na godzinę ), a zasięg 160 kilometrów (100 mil) z asystą, w trybie bez pedałowania 120 kilometrów (75 mil) przy prędkości 32 kilometrów na godzinę (20 mil na godzinę). Co więcej, producent podaje przyspieszenie od 0 do 48 kilometrów na godzinę (30 mil na godzinę) na poziomie zaledwie 4 sekund. Parametry spodziewane raczej po motorze niż elektrycznym rowerze.To zasługa silnika o mocy 750 - 5000 W (zależnie od trybu) i baterii Li-Ion 72 v 32 Ah, które można naładować w 6 godzin adapterem 5 A, ewentualnie w 3 godziny opcjonalnym zasilaczem 10 A. Żeby było ciekawiej, rower ma złącze USB do ładowania naszego smartfonu podczas jazdy. Wracając jeszcze na chwilę do silnika i prędkości - XION CyberX ma dwa tryby jazdy. Street mode ogranicza osiągi do 750 W mocy (1 koń mechaniczny) i prędkości 45 kilometrów na godzinę (28 mil na godzinę), w race mode wyciśniemy z niego wszystkie soki przy 5000 W (6,6 konia mechanicznego) i 80 kilometrach na godzinę.Producent zapewnia też wiele dodatkowo płatnych opcji jak pojemniejsze baterie, mocniejsze ładowarki, różne wzory kolorystyczne i inne udogodnienia. Kampania na Indiegogobędzie trwać jeszcze 15 dni. Jak na razie zebrano prawie 1,1 miliona dolarów (około 4,1 miliona złotych). Koszty są niestety wysokie, ale to rower elektryczny niemalże jak motor. Cena na Indiegogo ze zniżką wynosi 3699 dolarów (14000 złotych), ale finalna będzie wynosić 4900 dolarów (około 18545 złotych). Wysyłki planowane są na październik 2021 roku. Standardowo do USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, ale kto wie, może XION CyberX zawita też do Unii Europejskiej.Źródło i foto: XION CyberX @ Indiegogo