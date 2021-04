Awaria TikToka. Użytkownicy nie mogli publikować treści

Popularny serwis, który umożliwia publikację krótkich treści wideo w internecie boryka się od wczoraj z poważną awarią. Wielu użytkowników platformy TikTok, bo o niej właśnie mowa, nie mogła do niedawna publikować nowych treści na łamach swoich profilów. Prace nad rozwiązaniem problemu trwają do tej pory.Problemy użytkowników z TikTokiem rozpoczęły się wczoraj w okolicach godziny 20.00. W internecie pojawiła się od tego czasu spora ilość zgłoszeń o niepoprawnym działaniu jednej z fundamentalnych dla wspomnianego serwisu funkcji. Mowa o opcji publikacji nowych materiałów wideo przez użytkowników. Pomimo, że wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że serwis działa w porządku to pojawia się błąd podczas transferu treści. Chociaż teoretycznie filmiki są przesyłane na serwery TikToka to nie pojawiają się one w profilach autorów.Sugerując się zgłoszeniami problemu w serwisie downdetector.com jego skala nie należy do małych i z pewnością dotknęła sporą rzeszę użytkowników TikToka. Wśród wielu raportowanych awarii większość dotyczyła właśnie publikacji i odtwarzania nowych treści. Twórcy serwisu potwierdzili, że są świadomi zaistniałej sytuacji, ale nie podali oni źródła oraz skali problemu. Zapewnili tylko, że trwają intensywne prace nad rozwiązaniem awarii uniemożliwiającej publikację filmików.W sieci pojawia się wiele teorii spiskowych, w myśl których zaistniała sytuacja mogłaby mieć powiązanie z wyrokiem wydanym przez sąd w sprawie Dereka Chauvina. Wielu trafnie zauważyło, że problem pojawił się kilka minut po zakończeniu rozprawy sądowej tego byłego policjanta. Czy oba wydarzenie są ze sobą powiązane i ktoś celowo uniemożliwił publikację? Nie wiadomo. Nikt oficjalnie nie zbadał tej sprawy.Obecnie wydawać się może, że TikTokowi udało się uporać z problemem. Posiłkując się raportem z downdetector.com zauważyć można, że ilość zgłoszeń systematycznie spada i niebawem będzie bliska zeru.Źródło: engadget.com