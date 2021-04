Na Allegro rusza oficjalny sklep CD PROJEKT RED GEAR

W sklepie znaleźć można blisko 140 ofert.



CD PROJEKT RED wystartował z oficjalnym sklepem na Allegro, w którym klienci mogą zakupić gadżety związane z grami cenionymi przez miliony fanów, stworzone przez studio. Wśród około 140 unikalnych ofert, miłośnicy gier mogą znaleźć między innymi medaliony Szkoły Wilka, koszulki z logo Cyberpunk czy skarpetki Dzikiego Gonu.



Oferta sklepu CD PROJEKT RED GEAR będzie stale rozszerzana o nowe kategorie, produkty i kolekcje. Użytkownicy znajdą tam swoje ulubione gadżety związane m. in. z serią gier o Wiedźminie czy gadżety związane z grami stworzonymi w studiu, m.in. ubrania, medaliony czy figurki.



CD PROJEKT RED wystartował z oficjalnym sklepem na Allegro, w którym klienci mogą zakupić gadżety związane z grami cenionymi przez miliony fanów, stworzone przez studio. Wśród około 140 unikalnych ofert, miłośnicy gier mogą znaleźć między innymi medaliony Szkoły Wilka, koszulki z logo Cyberpunk czy skarpetki Dzikiego Gonu.Oferta sklepu CD PROJEKT RED GEAR będzie stale rozszerzana o nowe kategorie, produkty i kolekcje. Użytkownicy znajdą tam swoje ulubione gadżety związane m. in. z serią gier o Wiedźminie czy gadżety związane z grami stworzonymi w studiu, m.in. ubrania, medaliony czy figurki.

Oficjalny sklep CD PROJEKT RED GEAR na Allegro



CD PROJEKT RED Gear na Allegro na starcie oferuje blisko 140 unikalnych ofert, a jego asortyment będzie stale poszerzany o nowości związane z Cyberpunkiem i Wiedźminem. Wejście na największą w Polsce platformę e-commerce, to dla nas okazja, aby wzmocnić naszą obecność w sieci i dotrzeć do grona nowych klientów, którzy kupując na Allegro mogą korzystać z atrakcyjnej opcji dostawy, czyli Allegro Smart. − komentuje Aleksandra Jarośkiewicz, e-commerce Director w CD PROJEKT.



W sklepie znaleźć można blisko 140 ofert - do 5 maja ponad 40 z nich jest dostępnych w promocyjnych cenach do -20%.