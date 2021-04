Play podwaja gigabajty w każdym abonamencie

Interesująca oferta.



W ramach wiosennej promocji operator podwoił gigabajty w każdym abonamencie. Dzięki temu klienci mogą zgarnąć nawet 140 GB w swoim smartfonie od 35 zł miesięcznie.



Abonenci fioletowego operatora mogą teraz nie tylko korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów czy MMS-ów, ale także zgarnąć nawet 140 GB w swoim smartfonie. Podwojona paczka internetu zostaje przyznana na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze się nową, czy przedłuży obecną umowę. Dodatkowo, klienci, którzy zdecydują się na usługę internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R w abonamencie za 50 zł również otrzymają dwa razy więcej gigabajtów. Zamiast dotychczasowego pakietu 100 GB, będzie to aż 200 GB z pełną prędkością.



W ramach wiosennej promocji operator podwoił gigabajty w każdym abonamencie. Dzięki temu klienci mogą zgarnąć nawet 140 GB w swoim smartfonie od 35 zł miesięcznie.Abonenci fioletowego operatora mogą teraz nie tylko korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów czy MMS-ów, ale także zgarnąć nawet 140 GB w swoim smartfonie. Podwojona paczka internetu zostaje przyznana na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze się nową, czy przedłuży obecną umowę. Dodatkowo, klienci, którzy zdecydują się na usługę internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R w abonamencie za 50 zł również otrzymają dwa razy więcej gigabajtów. Zamiast dotychczasowego pakietu 100 GB, będzie to aż 200 GB z pełną prędkością.