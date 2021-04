Skąd pochodzą odbiorcy polskich stron WWW? Tylko niecałe 3/4 z Polski

Zobacz, dlaczego to ważne.

Skąd pochodzą zapytania o polskie strony WWW?

Na początku kwietnia opublikowaliśmy wpis na temat tego, które z języków są najczęściej używane w Internecie . Polecam jego lekturę, a już teraz zdradzę, że w języku polskim napisano 0,6% spośród wszystkich uwzględnianych w rankingu witryn. Okazuje się, iż o ile odbiorcy polskich stron WWW w lwiej części pochodzą z Polski, to ponad 1/4 zamieszkuje inne regiony świata. Jakie? Rzuca na to światło najnowsze badanie nazwa.pl.Na podstawie analizy ruchu z kilkuset tysięcy stron WWW obsługiwanych przez nazwa.pl, lidera usług hostingu w Polsce, przeprowadzono kolejne badanie dotyczące lokalizacji odbiorców polskich stron internetowych. Badanie to jest istotne dla każdego właściciela serwisu WWW.Jak wynika z najnowszego badania nazwa.pl, 73% zapytań o strony WWW pochodzi z Polski, 13% z Europy, a 11% z Ameryki Północnej. Ponieważ co czwarte połączenie pochodzi spoza granic kraju, podmiot firma uważa, że właściciele serwisów powinni zadbać o to, aby ich strony wczytywały się równie szybko za granicą, co w Polsce, korzystając z usługi CDN