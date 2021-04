Youtuber Kamerzysta aresztowany. Poważne zarzuty za jeden z filmów

Doigrał się.

YouTuber Kamerzysta aresztowany na miesiąc. Łukasz "Kamerzysta" W. został zatrzymany wczoraj w związku z głośną sprawą, związaną z jednym z ostatnich (usuniętych już) nagrań. Sąd rejonowy w Szczecinie podjął swoją decyzję w kontekście postawionych Kamerzyście zarzutów o psychiczne znęcanie się nad osobą niepełnosprawną intelektualnie. Zatrzymano także drugiego mężczyznę, w przypadku którego zamiast aresztu zastosowano dozór policyjny oraz kobietę, którą zwolniono do domu. Kamerzysta nie czuje się winny i komunikuje, że nie zamierza przepraszać.Prokuratura wnioskowała aż o trzy miesiące aresztu dla Kamerzysty, ale stanowisko sądu okazało się odmienne. Prokuratura prawdopodobnie zaskarży decyzję o krótszym aresztowaniu oraz rezygnacji z zastosowania tego środka zapobiegawczego dla drugiego mężczyzny.Zatrzymania to pokłosie kilkudziesięciominutowego materiału wideo, na którym niepełnosprawnie intelektualny chłopak (podobno odpłatnie) wykonywał na zlecenie Kamerzysty różnego rodzaju uwłaczające ludzkiej godności działania. Na początku nagrania mówił, że "zrobi wszystko za pieniądze".- pyta kolegę kamerzysta.- odpowiada mu kolega. Mieszkaniec Szczecina m.in. biegał w bieliźnie po sklepie, lizał buty przechodzącej nieopodal dziewczynie, taplał się w błocie oraz rozbijał głową cegłówki. Według doniesień serwisu szczescin.naszemiasto.pl, bohater nagrań czuje się upokorzony i oszukany.

Kadr z usuniętego już filmu. | Źródło: mat. własny z YouTube

"Wiadomo, że chłopak nie jadł gówna, tylko czekoladę. Niektóre rzeczy zrobił, ale przecież takie zadania i gorsze robiły ze składu. Chłopak nie przyszedł i nie powiedział: sorry, jestem niepoczytalny. Nie, zachowywał się normalnie. Zdziwiło mnie, że chciał robić hardkorowe zadania, chciał jeść gówno, nie będę mówił, co chciał robić, ale myślałem, że typek jest świrnięty pod takim względem, że chce robić wszystko. Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy. To wygląda tak, jakbym specjalnie chciał wziąć chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, zachowywał się normalnie, nie powiedział nam o tym. Nie mam za co przepraszać. Nie zrobiliśmy tego celowo i celowo się nie naśmiewaliśmy"

Warto wiedzieć, że Kamerzysta ma obecnie 2,21 miliona subskrybentów na YouTube. Dla części śledzącej jego poczynania młodzieży jest idolem i wzorem do naśladowania.- twierdził jakiś czas temu Kamerzysta.Kamerzysta swoją sławę zyskał jako kamerzysta innego kontrowersyjnego "celebryty", tworzącego materiały pod pseudonimem Lord Kruszwil . Ten również ze względu na tworzone przez siebie materiały miał kłopoty z prawem.Źródło: szczecin.naszemiasto.pl