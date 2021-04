Ten klawisz od teraz ułatwia wyszukiwanie w Google. Zobacz sam

Takie zmiany lubimy.



Znacie powiedzenie mówiące o tym, że trzeba się cieszyć z drobiazgów? Mam nadzieję, że wyznajecie tę zasadę, bowiem Google dało właśnie powód do zadowolenia osobom korzystającym z wyszukiwarki tej firmy. Za pomocą jednego tylko, niezwykle prostego usprawnienia, czas wyszukiwania może ulec znaczącemu skróceniu. Chodzi o przycisk umożliwiający błyskawiczne przeniesienie się z powrotem do okna wyszukiwania.



Klawisz przenoszący do okna wyszukiwania

Wystarczy na stronie wyników wyszukiwania nacisnąć klawisz "/" na klawiaturze, aby znaleźć się z powrotem w pasku wyszukiwania i móc w nim pisać, bez konieczności klikania weń lewym przyciskiem myszy. Kursor pojawia się na końcu istniejącego lub bieżącego zapytania, gdy sugestie ładują się pod spodem, w celu szybkiego wyboru za pomocą klawiszy strzałek.



