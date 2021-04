Szalone mrówki opanowały wnętrze komputera. Uwielbiają elektronikę (wideo)

Trudno się ich pozbyć.

Mrówki wewnątrz komputera

Jeśli zmagałeś się kiedykolwiek z plagą mrówek, to wiesz doskonale, jak trudno jest pozbyć się tych niewielkich stworzeń z mieszkania. Mrówka to owad wchodzący do domostw przeważnie w poszukiwaniu cukru, miodu oraz innych słodkości. A co byś powiedział, gdybym zaprezentował Ci? Takie, które mogą "zainfekować" wnętrze obudowy Twojego komputera? Takie stworzenia istnieją.Użytkownik Reddita o pseudonimie lazylollipop opublikował w serwisie materiał wideo, na którym prezentuje wnętrze obudowy swojego peceta. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że po karcie graficznej oraz blokopompce chłodzenia wodnego procesora dumnie kroczą mrówki.Wbrew temu, co może się wydawać na pierwszy rzut oka, internauta nie wysmarował podzespołów komputerowych miodem. W Ameryce Północnej istnieje gatunek mrówek, które bardzo lubią urządzenia elektryczne. Z jakiego powodu? Prawdopodobnie chodzi o mieszankę ciepła i pola magnetycznego, które działają na nie jak lep na muchy. Mowa tu oMrówka Rasberry'ego znana także w Stanach Zjednoczonych jako(ang. crazy ant) została odkryta w tym kraju w 2002 roku, na terenach przemysłowych w pobliżu Houston. Ich nazwa pochodzi od Toma Rasberry'ego, pracownika firmy dezynsekcyjnej w Pearland w Teksasie, który dostrzegł je jako pierwszy. Mrówki Rasberry'ego mają ok. 3 mm długości.Co ciekawe, w marcu 2008 roku NASA zatrudniła odkrywcę szalonych mrówek, Toma Rasberry'ego, do sprawdzenia, czy w Centrum Kontroli Lotów w Houston znajdują istnieją jakieś kolonie tych mrówek. Znaleziono trzy takie kolonie...Źródło: Reddit