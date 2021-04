Jak usunąć rozmowę na Messengerze?

Usuwanie konwersacji w trymiga.

Jak usunąć rozmowę na Messenger na komputerze?

Jak skasować rozmowę na Messenger? Prezentujemy dwa sposoby na to, jak to zrobić. Operację usunięcia konwersacji z daną osobą można przeprowadzić zarówno z poziomu aplikacji mobilnej na smartfony i tablety, jak i poprzez przeglądarkową wersję Facebooka. Gotowi? Zaczynamy.W tym celu przejdź na stronę internetową Facebooka w swojej przeglądarce internetowej. Skasowanie konwersacji na Messenger z poziomu panelu w prawym górnym rogu nie jest możliwe. Aby to zrobić, kliknij na napis "Messenger" w lewym górnym rogu ekranu, pod swoim imieniem i nazwiskiem.