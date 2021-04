Revolut oferuje teraz dostęp do 11 nowych kryptowalut

Revolut rozszerzył liczbę dostępnych na platformie kryptowalut z 10 do 21.



Revolut to finansowa aplikacja, z której korzysta 15 milionów klientów na świecie i ponad 1 milion w Polsce. Zyskali oni właśnie dostęp do 11 nowych kryptowalut, które zostały dobrane na podstawie analiz zespołu Revolut i zapytań ze strony klientów.



Wśród 11 nowych kryptowalut znalazły się: Cardano, Uniswap, Synthetix, Yearn Finance, Uma, Bancor, Filecoin, Numeraire, Loopring, Orchid i The Graph.



Firma tradycyjnie ostrzega klientów przed dużą zmiennością cenową na rynku kryptowalut. Zastrzega, że choć handel kryptowalutami powinien być dostępny, może nie być wskazany dla każdego. W swojej komunikacji, fintech zaleca ostrożne podejmowanie decyzji o ewentualnym zakupie lub sprzedaży kryptowalut - po ocenie własnej sytuacji finansowej i zapoznaniu się z informacjami z wielu niezależnych źródeł, o tym czym są i czym różnią się poszczególne kryptowaluty. Jak zawsze w przypadku zakupu aktywów, których cena zmienia się w czasie, kapitał jest narażony na ryzyko.



Bancor - BNT to token Ethereum wspierający protokół Bancor. Protokół ten ma ułatwiać handel kryptowalutami, które tradycyjnie są trudno zbywalne ze względu na niską płynność. Bancor osiąga to poprzez automatyczne ustalanie ceny i zanonimizowany mechanizm płynnościowy dla tokenów i smart kontraktów. Więcej informacji na stronie Bancor Network.



Cardano - ADA to token wspierający blockchain Cardano. Opiera się na modelu konsensusu typu proof-of-stake o nazwie Ouroboros. Cardano weryfikuje transakcje na blockchainie bez ponoszenia wysokich kosztów energii. Więcej informacji na stronie Cardano.



Filecoin - FIL to natywny token sieci Filecoin. Filecoin to zdecentralizowana sieć, umożliwiająca każdemu przechowywanie lub otrzymywanie cyfrowych informacji. Zmienia ona pojemność chmury w rynek pozwalając sprzedawać nadmiarową pojemność chmury na otwartej platformie. Więcej informacji na stronie Filecoin.



Loopring - LRC to token Ethereum wspierający protokół Loopring. Protokół ten jest zbiorem smart kontraktów Ethereum, które opisują jak tworzyć bezpieczne, skalowalne, oparte na arkuszu zleceń zdecentralizowane giełdy, apki płatnicze i automatycznych market makerów. Celem Loopring jest promocja decentralizacji, zmniejszenie uzależnienia użytkownika od scentralizowanych usług, takich jak tradycyjne giełdy oraz tworzenie płynnych, globalnych rynków. Więcej informacji na stronie Loopring.



Numeraire - tworzona przez społeczność, oparta na elementach sztucznej inteligencji firma inwestycyjna, która umożliwia upublicznianie opartych na uczeniu maszynowym modeli przewidujących ceny giełdowych akcji. Te, tworzone przez społeczność, modele są następnie publicznie oceniane i umieszczane w cotygodniowym rankingu Numeraire, nazywanym też “najtrudniejszym na świecie turniejem w dziedzinie analizy danych”. Zwycięzcy są wynagradzani za pomocą tokenów NMR i Ethereum. Więcej informacji na stronie Numeraire.



Orchid - OXT to token Ethereum, który wspiera sieć Orchid. Orchid skupia się na tworzeniu zdecentralizowanej wirtualnej sieci prywatnej (z ang. virtual private network, VPN). Użytkownicy, którzy chcą korzystać z sieci zachowując anonimowość, mogą kupować przepustowość za pomocą OXT od sprzedawców, których lista znajduje się w bazie utrzymywanej na smart kontraktach Ethereum. Więcej informacji na stronie Orchid.



Synthetix - zdecentralizowany protokół emisji syntetycznych aktywów o nazwie Synths. Ich zabezpieczeniem jest SNX, oparty o Ethereum token sieci Synthetix. Syntetyczne aktywa pozwalają realnym walutom, towarom, akcjom i indeksom mieć swoje odzwierciedlenie na blockchainie. Więcej informacji na stronie Synthetix.



The Graph - GRT to oparty na Ethereum token, który wspiera sieć Graph Network. To protokół indeksujący, który umożliwia użytkownikom pobieranie danych z blockchaina, niezależnie od scentralizowanych dostawców usług. Podobnie jak Google indeksuje sieć web, The Graph indeksuje dane na blockchainie. Więcej na stronie The Graph.



UMA - platforma kontraktów finansowych i token Ethereum stworzone, by umożliwić uniwersalny dostęp do rynku (z ang. Universal Market Access). Platforma skupia się na “pozbawionych ceny” kontraktach finansowych - takich, które do funkcjonowania nie wymagają zasilania ich ceną. Zastosowaniem jest budowanie syntetycznych tokenów i mechanizmów weryfikacji danych (z ang. Data Verification Mechanism, DVM). W połączeniu, obie technologie pozwalają na tworzenie szybkich, wydajnych i bezpiecznych syntetycznych derywatywów na blockchainie Ethereum. Więcej informacji na stronie UMA.



Uniswap - UNI to oparty na Ethereum token wspierający Uniswap, czyli giełdę na której użytkownicy mogą handlować różnymi aktywami Ethereum w sposób zdecentralizowany. Wykorzystuje on zautomatyzowany system animacji rynku, w przeciwieństwie do tradycyjnego arkusza zleceń. Więcej informacji na stronie Uniswap.



Yearn Finance - YFI to oparty na Ethereum token, który zarządza platformą Yearn Finance. Yearn Finance to spektrum produktów umożliwiających agregowanie pożyczek, generowanie zwrotów i działalność ubezpieczeniową na blockchainie Ethereum. Protokół jest utrzymywany przez wielu niezależnych developerów i zarządzany przez właścicieli YFI. Więcej informacji na stronie Yearn Finance.





Źródło: Revolut