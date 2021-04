Nie lubisz Facebooka = nie lubisz Zuckerberga. Firma wydaje miliony na jego ochronę

Poznaliśmy koszty.





fot. Scott Webb - Unsplash

Nowe zgłoszenie przesłane do Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełd w Stanach Zjednoczonych pokazuje, ile Facebook wydał w 2020 roku na ochronę swojego szefa – Marka Zuckerberga. Coroczne przeglądy Facebooka dotyczące bezpieczeństwa firmy oraz pracowników miały zidentyfikować „konkretne zagrożenia” dla szefa portalu społecznościowego.Mark Zuckerberg ma być synonimem Facebooka i jeśli komuś nie podoba się to, co robi portal – automatycznie negatywna opinia trafia w założyciela serwisu.Coroczny przegląd programów bezpieczeństwa Facebooka wykazał, że koszty ochrony Zuckerberga oraz jego rodziny wzrosły w 2020 roku. Wszystko to ze względu nowych protokołów podróży w okresie pandemii COVID-19, zwiększonego zakresu ochrony podczas sezonu wyborczego w USA oraz innych okresów o „zwiększonym ryzyku bezpieczeństwa”.Facebook wydał 23 miliony dolarów na bezpieczeństwo osobiste w rezydencjach Marka Zuckerberga i na zapewnienie mu ochrony podczas podróży. Dyrektor generalny Facebooka, które może przeznaczyć na personel ochronny i inne koszty związane z bezpieczeństwem.Co ciekawe, Facebook w najbliższych miesiącach chce zaoferować dodatkową ochronę swoim dyrektorom oraz członkom rady nadzorczej –Styczniowy raport Tech Transparency wykazał, że niektórzy ekstremiści uczestniczący w ataku na Kapitol korzystali ze specjalnych grup na Facebooku, aby koordynować całe działania. Rola portalu społecznościowego jest nieprzeceniona w kontekście coraz większych problemów z prywatnością oraz ekstremizmem w sieci.Nic więc dziwnego, że Facebook rokrocznie wydaje coraz więcej na ochronę Marka Zuckerberga. Jeśli tak dalej pójdzie,. Każdego roku coraz większa ilość gotówki będzie wydawana, aby ochraniać szefa największego portalu społecznościowego.Źródło: TheVerge / fot. Barefoot Communications - Unsplash