Maryla Rodowicz zachwala Windows 95. Nostalgiczne wideo poprawi Ci humor

Trudno się nie uśmiechnąć.

Maryla Rodowicz i Windows 95

"To są programy komputerowe. Ja się zupełnie na tym nie znam, ale... nie wiem do czego służy, ale podobno jest to bardzo... fantastyczne. Bo na przykład można coś takiego włożyć w komputer, jeżeli się umie, zaprogramować"

"Mi by się to podobało, gdybym potrafiła"

"Najbardziej to mi się myszka podoba zawsze w komputerze, bo jest śmieszna. Można wszystko zmazać, coś uruchomić"

Lata 90' XX wieku były pięknym okresem dla miłośników komputerów. Rosnąca liczba Polaków kupowała wtedy swoje pierwsze PC-ty i rozpoczynała przygodę z grami oraz programami. Znajomość podzespołów i oprogramowania stały wtedy na niewysokim poziomie, co pokazuje dobitnie "reklama" nowoczesnego systemu operacyjnego Windows 95 z tamtych lat. W roli głównej wystąpiła Maryla Rodowicz.Maryla Rodowicz występowała ponad dwie dekady temu w programie "Smakosze i Rozkosze", gdzie zachwalała nagrody w organizowanym w nim konkursie - Windows 95 oraz Encyklopedię Filmów.- mówiła.- kontynuowała. Dziś tego rodzaju uroczej wypowiedzi trudno nie słuchać z uśmiechem na buzi. Widać, że tekst nie był wcześniej przygotowany, a Maryla Rodowicz przemawiała improwizując. Może to i lepiej, bo takie reklamy są bardziej... prawdziwe?- powiedziała gwiazda polskiej estrady na temat komputera stacjonarnego, usytuowanego w telewizyjnej kuchni.Czy każdy musi znać się na komputerach? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się jednak, że dziś wypowiedź pani Maryli wyglądała by nieco inaczej. :)Pani Maryli Rodowicz życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zareklamuje w telewizji domowy komputer kwantowy!Źródło: YouTube