Pamiętasz Kosmiczny Mecz? A tę stronę internetową znasz? Budzi nostalgię

Sentymentalna podróż w czasie.

Niezwykła strona wywołująca nostalgię

Lata 90' XX wieku budzą nostalgię u niemal każdego, kto dziś liczy sobie 30 i więcej wiosen. Okres transformacji ustrojowej w Polsce, zapoczątkowany w 1989 roku, określa się często mianem "barwnych" czasów. Polacy zachłysnęli się wtedy wieloma niedostępnymi wcześniej dobrami z "zachodu". W naszym kraju pojawiły się konsole i komputery, a w telewizji i kinach wyświetlano masowo dzieła amerykańskiej kinematografii. Jednym z nich, które pamiętają osoby dorastające w tamtych czasach jest(ang.).Kosmiczny mecz to amerykański film wyreżyserowany przez Joego Pytkę, którego premiera odbyła się w 1996 roku. Produkcja łączyła nowatorską technologię łączenia prawdziwej gry aktorów z animacjami komputerowymi. Dzięki temu na ekranach kin, a później także telewizorów zagościł zarówno Michael Jordan, jak i Królik Bugs i inne postaci ze "Zwariowanych melodii". Dziś może produkcja nie wygląda aż tak spektakularnie, ale wtedy... cóż, zachwycała i u co poniektórych dzieci powodowała opad szczęki.Film o kosmitach, które animki wyzwały na mecz koszykówki miał własną stronę internetową, stworzoną na zlecenie wytwórni Warner Bros. w 1996 roku. Strona prezentowała się jak na tamte czasy bardzo okazale od strony wizualnej, ale jej zawartość była naprawdę bogata. W Polsce mało kto miał okazję ją podziwiać. Powód? W wielu polskich domostwach Internet wciąż był czymś nieosiągalnym - tak ze względu na kiepską infrastrukturę, jak i wysokie ceny.O dziwo, strona Space Jam w dalszym ciągu działa i jeśli nie odwiedziłeś jej 25 lat temu (ależ ten czas leci!), to możesz to zrobić teraz. Znajdziesz na niej wygaszacze ekranu z kosmicznego meczu (idealne na Twój komputer z Windowsem 95), krótkie nagrania dźwiękowe, pocztówki, a nawet plakaty - wystarczy przejść do działu Stellar Souvenirs.