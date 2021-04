Najdziwniejsze rzeczy, jakie można kupić na AliExpress

Zapnij pasy, czeka Cię ostra jazda bez trzymanki.

1. Wysokiej jakości kobiece stopy

2. Majtki z wielką kiełbasą

3. Wyposażenie parku wodnego

4. Przenośny zestaw do lewatywy

5. Magiczna czapka na porost włosów

6. Body kit do Lamborghini Urus

7. Zestaw do termopunktury

8. Silnik do samochodu, autobusy i czego tam chcesz

9. Zaparzacz do herbatki w kształcie kupy

10. Motocykl elektryczny K-STAR

11. Bransoletka wilka (to jego córka, narysuj ją...)

12. Koc stylizowany na burito

13. Koszulki z głupimi cytatami

W naszym coniedzielnym cyklu artykułów prezentujemy czytelnikom przeróżne ciekawe gadżety z AliExpress. Przebijając się przez gąszcz ofert w poszukiwaniu godnych polecenia perełek, nierzadko natrafiamy na przedmioty dziwne, śmieszne, a nawet lekko niepokojące. Postanowiliśmy zebrać wszystkie te osobliwe znaleziska w jedno zestawienie, którym chcielibyśmy się dziś z Wami podzielić. Jeśli przypadnie Wam do gustu, nie będziemy mieli wyboru i przygotujemy kolejną jego odsłonę.Zaczynamy od mocnego uderzenia i gadżetu, dzięki któremu każdy stópkarz będzie w siódmym niebie. Oto... silikonowe kobiece stopy. Nawet nie chcę myśleć do czego można je wykorzystywać.Ja tu widzę dużo po prostu dużo kiełbasy, nie wiem jak Ty. Unisexowe spodenki, które sprzedawca określa mianem "streetwearowych". Czy tak właśnie wygląda streetwear w Państwie Środka? Grubo.Jeżeli planowałeś otworzyć pod swoim blokiem wodny park rozrywki, to mam dla Ciebie wyborny komunikat: całe wyposażenie parku wodnego kupisz na AliExpress. Uwaga: wykonane z włókna szklanego atrakcje wyceniono na 1,52 miliona złotych. Przesyłka to koszt 231 tysięcy złotych.Nie wiem czy bardziej zaintrygowało mnie zdjęcie w tej ofercie, czy może jej tytuł: przenośny okrężnicy hydroterapia urządzenia. W każdym razie, przed Tobą "przenośny" tylko z nazwy zestaw do lewatywy, który możesz powiesić na ścianie w swojej łazience. Goście na pewno będą zachwyceni CROSS zaskoczeni.Sprzedawca twierdzi, że ma w swojej ofercie produkt Xiaomi COSBEAUTY, który tak naprawdę nie jest sygnowany logo znanego producenta, ale... działa. Wystarczy nosić tę czapkę co drugi dzień przez 30 minut, aby po 3-6 miesięcy zauważyć wyraźny przyrost włosów. No nie wiem...Kupowałem już kilka akcesoriów tuningowych do mojej Mazdy na AliExpress, ale za wszystkie płaciłem niewielkie sumy pieniędzy. Przy okazji zauważyłem, że Chińczycy mają ofertę także dla zamożniejszych kierowców, użytkujących na co dzień Lamborghini Urus. Za jedyne 94 942 złote możecie stać się posiadaczami zestawu dokładek i paneli zmieniających optycznie wygląd tego super SUV-a. Czy jakikolwiek właściciel Urusa się skusi? Śmiem wątpić.Wygląda dziwnie, ma śmiesznie przetłumaczoną nazwę, a w istocie jest zestawem do termopunktury, czyli techniki leczenia przy pomocy przyżegań. Na większości zdjęć prezentuje się jak narzędzie tortur. Dzięki, postoję.Planujesz zrobić swap w swojej Maździe RX-8 i nie wiesz jaki silnik wrzucić, a ktoś ubiegł Cię już z pomysłem na RX-8 z 1.9 TDi? AliExpress ma dla Ciebie parę propozycji. Możesz być pierwszą osobą na świecie, która do kultowego wozu zamiast 1.8T wrzuci silnik LJ465Q-1AE6. Nowy kosztuje 4800 złotych, ale spokojnie: są też inne modele.Piękny zaparzacz do pysznej herbatki w kształcie kupy, w którym jako rączka służy element na kształt pośladków. To jest świeże. Rekomenduję ten gadżet do wystawienia w paryskim Centrum Pompidou. Odwiedzający nie będą w stanie stwierdzić czy to żart, czy może sztuka.Hulajnoga z AliExpress? To było modne 5 lat temu. Teraz na AliExpress kupuje się elektryczne motocykle. Wybór jest o dziwo całkiem spory, ale koszt przesyłki odstrasza. Ten motocykl marki K-STAR kupisz już za 4100 złotych, ale za wersję będącą w stanie przemieszczać się rzekomo z prędkością 250 km/h będziesz musiał wyłożyć 17 456 złotych. Wysyłka do Polski kosztuje 24 tysiące złotych.Korzystasz z Facebooka na smartfonie? Na pewno widziałeś tę reklamę. Przedsiębiorczy Chińczyk wie, jak zwracać uwagę konsumentów. Ten sklep sprzedaje różnorakie bransoletki, reklamując je rysunkami tworzonymi przez małe dziecko. I ten tytuł oferty: Bransoletka wilka (to moja córka, narysuj ją, użyłem jej do specjalnych produktów mojego klienta) zbyt wiele pytań na ten link ,LOL. Kwintesencja AliExpress.Masz małe dziecko? Chcesz sprawić mu uroczy koc? Kup taki oto koc-naleśnik, w którym pociecha będzie prezentowała się niczym mały kebab. Dostaniesz dodatkowe punkty za triggeranie ludzi z ograniczonym poczuciem humoru na Facebooku. Widziałem już reakcje oburzonych mam na ten produkt - nie spodziewałbym się nigdy, że mały kocyk może wywołać tak wiele emocji.Kiedyś modne było chodzenie w koszulkach z sentencjami przypominającymi zlepek losowych wyrazów. Teraz ostatnim krzykiem mody (prawdopodobnie tylko w Chinach) jest kupowanie koszulek z nadrukowanymi tweetami publikowanymi w sieci przez celebrytów. OK.