Ruszyła Wypożyczalnia OLX. To doskonałe posunięcie

Wypożyczalnia OLX już działa

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z OLX

Serwis ogłoszeniowy OLX poinformował właśnie o rozszerzeniu możliwości, jakie stawia przed osobami z niego korzystającymi. Ruszyła Wypożyczalnia OLX, dzięki której Polacy mogą wynajmować różnego rodzaju sprzęty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niej zarówno jako najmujący i jako najemca. Wynajem samochodu? Proszę bardzo. Najem maszyn budowlanych? Jasne.Wypożyczalnia OLX pojawiła się w formie nowej kategorii na stronie głównej. Po przejściu do niej internauta może zawęzić swoje zainteresowania, wybierając dodatkowo podkategorię. Na tę chwilę OLX oferuje możliwość najmu i wynajmowania sprzętu w czterech kategoriach:Do tej pory oferty wynajmu wymieszane były z ofertami sprzedaży, przez co w serwisie panował chaos. Można go było odczuć zwłaszcza wtedy, gdy próbowało się na przykład kupić tani samochód, tani sprzęt budowlany i wiele innych na ogół dość drogich przedmiotów, których najem z oczywistych względów jest dużo tańszy.