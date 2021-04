Głosowanie na komentarze na Facebooku już w Polsce. Na czym polega?

Zamiast przycisku nie lubię tego.

Facebook romansuje z funkcją głosowania na komentarze i komplementowania (tak!) komentarzy już od ubiegłego roku. Do tej pory obie te opcje nie było dostępne w Polsce, ale wygląda na to, że ich testy właśnie wystartowały. Przeglądając zawartość jednej z grup, której jestem członkiem, dostrzegłem, że przy komentarzach do publikowanych w jej obrębie postów pojawiły się niewielkie ikony. Dwie malutkie strzałki widnieją na lewo od przycisku reakcji i pozwalają oceniać wpisy użytkowników serwisu.Pierwsze kliknięcie na strzałeczki skutkuje wyświetleniem komunikatu:"Przedstawiamy głosowanie na komentarze. Teraz możesz zagłosować na wartość komentarza w grupie. Głosowanie jest anonimowe i może pomóc w podniesieniu poziomu dyskusji."

Źródło: mat. własny

Źródło: mat. własny

Źródło: mat. własny

Źródło: mat. własny

Przycisk nie lubię tego na Facebooku

Kliknięcie przycisku "Dalej" powoduje prezentację dalszej części opisy nowej funkcji na Facebooku:"Komplementowanie komentarzy. Powiadom autora, dlaczego głosujesz na jego komentarz. Autor nie będzie wiedzieć, że opinia pochodzi od Ciebie."Jak widać na załączonym poniżej obrazku, w pierwszym kroku oceniamy to, czy dany komentarz jest cenny dla członków grupy. Do wyboru są jedynie opcje "Tak" i "Nie".Po wybraniu opcji "Tak" wyświetla się kilka uzasadnień dla tej opinii. Dwie opcje są z jakiegoś powodu zduplikowane. Co ciekawe, ocenie negatywnej ("Nie") nie towarzyszy możliwość określenia powodu, dla którego została ona wystawiona.Na tą chwilę z opcji oceniania i komplementowania komentarzy nie mogę korzystać na wszystkich grupach, z których korzystam na Facebooku.Tak, oceny negatywne komentarzy można postrzegać podobnie do przycisku "Nie lubię tego", którego z wielu względów Facebook do tej pory wprowadzić nie chciał, choć... Adam Mosseri z Facebooka w wywiadzie dla Medietrends w 2018 roku sugerował, że administracja największego na świecie serwisu społecznościowego rozważa wprowadzenie "miękkiej krytyki" komentarzy. Opisywany tu eksperyment powinniśmy odbierać jako realizację tej zapowiedzi.Chociaż zamiar i idea wprowadzenia tej funkcji wydają się słuszne, istnieją obawy, iż niektórzy użytkownicy lub grupy użytkowników mogą nadużywać funkcji po to, aby uciszyć osoby, z których poglądami się nie zgadzają.Co o tym myślicie?Źródło: mat. własny