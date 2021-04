Najczęściej używane języki w Internecie. Polski w czołówce (infografika)

Ciekawostka.

Najpopularniejsze języki w Internecie

Według danych z 2018 roku największa liczba ludności zamieszkuje Chiny (1,4 miliarda), Indie (1,359 mld) oraz Stany Zjednoczone (329 milionów). Jak przekłada się to na najczęściej używane języki w Internecie, biorąc pod uwagę to, że z języków pokroju hiszpańskiego, francuskiego oraz angielskiego korzysta się w wielu różnych państwach? Obrazuje to ciekawa infografika, przygotowana przez Visual Capitalist i bazująca na danych dostarczanych przez W3Techs, Ethnologue oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.Najczęściej używanym językiem w sieci jest język angielski, w którym stworzono aż 60,4% spośród najpopularniejszych 10 milionów witryn internetowych. Zgodnie z przypuszczeniami biorącymi się z rankingu najludniejszych krajów, największa liczba internautów pochodzi z Chin, jednakże zaledwie 1,4% z czołowych 10 milionów stron internetowych napisana jest w tym właśnie języku. Co ciekawe, język hindi jest trzecim najpopularniejszym językiem na świecie, jednakże witryny z treściami w tym języku są poza zestawieniem TOP 10. Czołówka tego rankingu może Was zaskoczyć.Procentowy udział języków w czołówce 10 milionów najpopularniejszych stron. W nawiasie procent wszystkich ludzi na świecie posługujących się danym językiem.Angielski - 60,4% (udział języka na świecie: 16,2%, 1,13 miliarda osób)Rosyjski - 8,5% (3,3%)Hiszpański - 4% (6,9%)Turecki - 3,7% (1,1%)Perski (farsi) - 3% (0,7%)Francuski - 2,6% (3,5%)Niemiecki - 2,4% (1,7%)Japoński - 2,1% (1,6%)Wietnamski - 1,7% (1,0%)Uproszczony chiński - 1,4% (14,3%)Zaskoczeni? Niespodzianką wydaje się być drugie miejsce witryn w języku rosyjskim. Oczywiście należy pod uwagę brać to, że to procentowy udział nie w absolutnie wszystkich witrynach, a w 10 milionach najpopularniejszych.Założę się, że niektórzy czytelnicy są zainteresowani jak na tym tle wypada język polski. Otóż w języku polskim napisano 0,6% spośród uwzględnianych do stworzenia rankingu witryn. Daje nam to 16. lokatę - pomiędzy językami greckim oraz holenderskim (z uwzględnieniem flamandzkiego). Językiem polskim posługuje się 0,6% wszystkich mieszkańców globu.