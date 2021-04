Dzięki Mapom Google "cofniesz się w czasie". Zobacz, jak to zrobić

To bardzo proste.





Mapy Google to także świetne archiwum

Upuszczamy żółtego ludzika i w drogę! | Źródło: wł.

Pamiętajcie - nie wszędzie zobaczycie ikonę zegara! | Źródło: wł.

Chcecie zobaczyć Warszawę z 2011 roku? Proszę bardzo! | Źródło: wł.

Źródło: wł. / Foto. Google

Mapy Google to nie tylko nawigacja – usługa może posłużyć także w celu sprawdzenia opinii na temat danego miejsca czy… poszerzenia własnej wiedzy czy po prostu rozrywki. Sam czasami uruchamiam aplikację tylko po to, by za pomocą Street View odwiedzić wirtualnie ciekawe miejsca. Wiedzieliście, że przy okazji można się wtedy nieco cofnąć w czasie?Street View oferuje bowiem opcję przeglądania zdjęć zrobionym w tym samym miejscu w różnych okresach. Dzięki temu można np. sprawdzić jak bardzo zmieniło się chociażby nasze miasto rodzinne czy po prostu interesująca nas okolica, czy nawet budynek.To bardzo proste.Oczywiście najpierw należy udać się do przeglądarkowej odsłony Map Google iWtedy zostaniemy przeniesieni do Street View. W lewym górnym rogu pojawi się. Należy go kliknąć.Wyświetlone zostanie okno z podglądem ulicy/budynku.Kliknięcie w obraz rozszerzy go na cały ekran, co umożliwi dalszą eksplorację.Warto też mieć na względzie, że nie z każdego miejsca na świecie wykonać można taką akcję. W Polsce całość jest dosyć dobrze udokumentowana, leczNie da się jednak ukryć, że opcja jest naprawdę ciekawa i część osób mogła o niej nie wiedzieć. Archiwum zdjęć Street View jest jednak na razie nieco ubogie – prawdziwą podróż w przeszłość odbędziemy zapewne dopiero za 50/100 lat, kiedy to wygląd współczesnych miast prawdopodobnie diametralnie się zmieni.