Masz dość tego, co widzisz na Facebooku? Będziesz mógł to zmienić

Pozytywna wiadomość.

Jednym z największych problemów Facebooka, przynajmniej z punktu widzenia użytkownika, bo na pewno nie korporacji, jest zawartość sekcji aktualności, zwanej także news feedem. Z początku każdy na swojej wirtualnej tablicy widział przede wszystkim informacje publikowane przez jego znajomych. Z czasem to miejsce stało się skupiskiem postów sponsorowanych i innego rodzaju reklam. Facebook obiecuje w tym zakresie liczne zmiany i choć trudno spodziewać się rewolucji, będzie to krok w dobrą stronę.Pierwszą z nowości jest nowe narzędzie do publikacji postów, które zapewni użytkownikom Facebooka większą kontrolę nad tym, co udostępniają w kanale aktualności. Chodzi tu o lepsze zarządzanie tym, kto może komentować Twoje publiczne wpisy. Od teraz oprócz opcji "Publiczne" oraz "znajomi" pojawi się opcja, aby mogły to robić tylko osoby i profile oznaczone w danym poście.

Źródło: Facebook

Lepsza kontrola nad tym, co widzisz

Źródło: Facebook

Dlaczego widzisz takie, a nie inne posty na Facebooku?

Źródło: Facebook

Dostosowując grupę odbiorców komentujących, można ograniczać potencjalnie niechciane interakcje. Jeśli jesteś osobą publiczną, twórcą lub marką, możesz również ograniczyć swoją publiczność komentującą posty publiczne. Facebook twierdzi, że dzięki temu "można poczuć się bezpiecznie i zaangażować w bardziej znaczące rozmowy ze swoją społecznością". Jak? Przez uniemożliwianie komentowania osobom spoza grona fanów.Druga zmiana powinna wpłynąć pozytywnie na to, o czym wspominałem we wstępie. Chodzi o narzędzie "Ulubione", które pozwala nadawać priorytety postom od znajomych i stron, na których najbardziej Ci zależy, w kanale Aktualności. Po wybraniu maksymalnie 30 znajomych i stron do umieszczenia w Ulubionych, ich posty będą pojawiać się wyżej w rankingu aktualności. Do Ulubionych można uzyskać dostęp z poziomu paska filtru kanałów - nowego menu u góry kanału wiadomości.Pasek filtru kanałów zapewnia również łatwiejszy dostęp do najnowszych treści, ułatwiając przełączanie się między kanałem wiadomości uszeregowanym algorytmicznie, a kanałem posortowanym chronologicznie z najnowszymi postami w pierwszej kolejności. Użytkownicy aplikacji na Androida mogą uzyskać dostęp do paska filtru kanałów, przewijając w górę swój News Feed. Ta sama funkcjonalność będzie dostępna w aplikacji na iOS w najbliższych tygodniach.Aby pomóc odkrywać nowe treści, Facebook sugeruje publikacje w kanale aktualności z miejsc takich jak Strony i Grupy, których jeszcze nie obserwujesz, ale które Facebook postrzega jako potencjalnie interesujące. Sugestie dotyczące postów są oparte głównie na takich czynnikach, jak zaangażowanie odbiorców danego posta, powiązane tematy i lokalizacja.Od teraz Facebook pozwoli lepiej zrozumieć proces polecania treści, za sprawą nowej opcji "Dlaczego widzę ten post?". Będziesz mógł znaleźć ją przy postach od znajomych, stron i grup, które obserwujesz, a także niektórych postów, które sugeruje Facebook, uzyskując dzięki temu więcej informacji o tym, dlaczego pojawiają się one w Twoim kanale aktualności.Facebook już nigdy nie będzie wyglądał tak dobrze, jak jeszcze kilka lat temu, ale... cóż, może będzie choć odrobinkę lepiej?Źródło: Facebook