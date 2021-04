Paczkomaty InPost już działają. Awaria usunięta, ale wciąż mogą wystąpić pewne problemy

InPost wydłużył czas odbioru przesyłek z piątku o 48 godzin

Foto: Instalki.pl - InPost - Paczkomaty, Kurier @ Facebook

Echa 1 kwietnia w InPost. Nowy sposób zdalnego otwierania paczkomatów

W piątek InPost i jego klienci padli ofiarą awarii systemu paczkomatów. Cóż, dobrze, że usterki nie wystąpiły w czwartkowy Prima Aprilis, wtedy klientom tym bardziej nie byłoby do śmiechu. Tak czy inaczej, kwestia niemożliwości odebrania paczek w automatach InPostu nie powinna już mieć miejsca.Firma ogłosiła, że systemy zostały przywrócone do działania, ale wciąż pracuje nad usuwaniem skutków awarii. Jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu na Facebooku - "Nadal mogą występować problemy z aktualnymi statusami przesyłek i opóźnienia statusów w aplikacji InPost Mobile. W razie braku kodu odbioru prosimy o kontakt z infolinią. Ponadto informujemy, że czas odbioru wszystkich paczek, które aktualnie znajdują się jeszcze w Paczkomatach, zostanie przedłużony o 48h." Dzięki wydłużeniu terminów, swoje paczki możecie odebrać równie dobrze w sobotę, niedzielę lub niektóre nawet w poniedziałek Wielkanocny.W takim razie warto dodać, że już w środę InPost zapowiadał przerwę serwisową wieczorem oraz w nocy pomiędzy 4 (niedziela), a 5 (poniedziałek) kwietnia, która będzie obowiązywać w godzinach od 17:00 do 02:00. Przesyłki mogą być odbierane przez ręczne wprowadzanie danych na panelu automatu lub dzięki skanowaniu kodów QR. Jednak nie będzie w pełni działać aplikacja (brak otwierania zdalnego i pobierania informacji o paczkach, ale wcześniej zapamiętane kody QR i piny odbioru będą możliwe do odtworzenia). Poza tym niemożliwe będzie umieszczanie przesyłek czy nawet wprowadzanie nowych do systemu. Terminy odbioru czy nadania paczek zostaną odpowiednio przedłużone.Przy okazji możemy zahaczyć jeszcze o temat Prima Aprilis (przypominam o naszym wczorajszym zestawieniu). 1 kwietnia na swoim Facebookowym profilu InPost poinformował (oczywiście w formie żartu, firma nie wprowadza takiej możliwości), o nowej usłudze PIlotoMat. Rzekomo poza pinami, kodami QR i smartfonami, dodatkową opcją na otwarcie paczkomatów, byłyby piloty do telewizorów. Wielu internautów podchwyciło żart i opisywało w komentarzach swoje próby sprawdzania kompatybilności automatów InPostu.Źródło i foto: InPost