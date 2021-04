Visa wprowadza płatność kryptowalutą

Visa Crypto.

Visa jest kolejną instytucją finansową, która otwiera się na świat kryptowalut. Popularny operator rozwiązań płatniczych rozpoczyna współpracę z Crypto.com. Kartą debetową Visa Crypto będzie można płacić bez konieczności przewalutowania środków z cyfrowej waluty na tradycyjną. Jak przekonują eksperci to krok do tego, aby już wkrótce kryptowalutą płacić w tradycyjnym sklepie.Visa pozwoli na wykorzystanie kryptowalut do rozliczania transakcji w swojej sieci płatniczej. Jest to pilotażowy program opierający się na współpracy z Crypto.com - platformą płatności oraz giełdą kryptowalut. Giełda dołączy do sieci Visa i rozszerzy zasięg swojej kryptograficznej karty debetowej. Pierwszą walutą udostępnioną poprzez kartę Visa Crypto będzie USD Coin - kryptowaluta stablecoin, której wartość jest bezpośrednio powiązana z dolarem amerykańskim. Jeszcze w tym roku Visa planuje rozszerzyć usługę o kolejnych partnerów i - co bardzo prawdopodobne - o kolejne cyfrowe waluty.