Setki ebooków i audiobooków za pół darmo. Ruszył wielkanocny kiermasz książkowy

Popularna księgarnia internetowa ebookpoint.pl przygotowała dla swoich czytelników kolejną promocję na tysiące książek, które nabyć można w formie elektronicznej, jak również drukowanej. Wielkanocny kiermasz książkowy to świetna okazja na uzupełnienie domowej biblioteczki o brakujące tytuły z takich dziedzin jak m.in. informatyka, marketing, ekonomia, prawo czy wielu, wielu innych.Tytułowa promocja obejmuje niemal cały asortyment księgarni ebookpoint.pl i pozwala na zakup wielu interesujących książek w cenach już od 6,90 do 29,90 zł. za sztukę. Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji tego typu nie ma żadnych limitów ilościowych (chyba, że mowa o limicie w postaci zasobności portfeli ;-) Wśród dostępnych pozycji znalazły się książki o programowaniu, grafice, fotografii, sieciach, systemach operacyjnych, elektronice, webmasterstwie itd.Promocja obejmuje takie hity sprzedażowe z branży IT jak:Robert C. Martin (ebook: 29,90 zł. / druk: 41,40 zł.)Aditya Bhargava (ebook: 29,90 zł. / druk: 32,94 zł.)Łukasz Sosna (ebook: 14,90 zł. / druk: 14,94 zł.)Mark Lutz (ebook: 29,90 zł. / druk: 101,40 zł.)Kevin D. Mitnick (ebook: 24,90 zł. / druk: 26,94 zł.)Jon Duckett (ebook: 29,90 zł. / druk: 53,40 zł.)Simon Monk (ebook: 19,90 zł. / druk: 20,94 zł.)Cay S. Horstmann (ebook: 29,90 zł. / druk: 59,40 zł.)Joseph Albahari, Eric Johannsen (ebook: 29,90 zł. / druk: 89,40 zł.)Jerzy Grębosz (ebook: 29,90 zł. / druk: 101,40 zł.)Powyższa lista to tylko mała garść wśród ogromnej ilości pozycji w promocji. Akcja trwa od 30.03 do 05.04.2021r. i obejmuje również audiobooki oraz videokursy. Więcej informacji znaleźć można na stronie promocji Źródło: wł.