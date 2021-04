Paczka z AliExpress w 15 dni. Poczta Polska i Cainiao rozszerzają współpracę

Świetna wiadomość.

Dobre wieści dla kupujących w Chinach

"Ogromnie cieszy nas podpisanie porozumienia z Cainiao. Oznacza ono wzmocnienie współpracy między nami. Chciałbym podkreślić, że jednym z filarów nowej strategii Poczty Polskiej jest zwiększenie udziału w rynku KEP, zwłaszcza w rynku transgranicznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, naszym celem do 2024 roku jest podwojenie przychodów Spółki z przesyłek kurierskich, uwzględniając zwłaszcza sektor eCommerce. Rozwój współpracy z kluczowymi partnerami na tym rynku, takimi jak platforma AliExpress czy Cainiao Network, to jedno z najważniejszych działań realizowanych przez Pocztę Polską w tym obszarze działalności biznesowej"

Darmowe łączenie przesyłek, w imię ekologii

Jeżeli od czasu robisz zakupy na AliExpress, zapewne często wybierasz bezpłatną formę przesyłki. Za jej realizację odpowiada podmiot Cainiao, należący do Alibaba Group, czyli właściciela tej formy sprzedażowej. Operator pocztowy podpisał właśnie umowę z Pocztą Polską, na mocy której przesyłki z Chin do Polski dotrą w zaledwie 15 dni.Poczta Polska informuje o umowie zawartej z Cainiao Network, czyli logistycznym ramieniem Alibaba Group, dostarczającym do Polski aż 90% paczek z AliExpress. Dzięki porozumieniu, Polacy zamawiający towary z Chin będą mogli otrzymać swoje paczki już po 15 dniach od złożenia zamówienia. Co więcej, paczka trafi w ręce konsumenta już w 2 dni po tym, jak zagości na terenie naszego kraju.– mówi Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.Warto przypomnieć, że Poczta Polska współpracuje z Cainiao już od 2018 roku. Z mojego doświadczenia wydaje się, że współpraca przebiega pomyślnie, a paczki docierają terminowo. Oczywiście jeśli kupujesz na AliExpress, możesz mieć odmienne zdanie w tym temacie.Przy okazji poinformowano, że obie firmy podjęły kroki w celu zmniejszenia emisji CO2, dążąc do konsolidowania wielu przesyłek adresowanych do jednego klienta w paczki łączone. Potwierdzam, że działa to w praktyce - spośród trzech przesyłek zamówionych przeze mnie na trwającej właśnie na AliExpress wielkiej wyprzedaży , dwie zostały ze sobą połączone.Źródło: Poczta Polska