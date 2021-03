Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Co trzeba wiedzieć?

Poradnik.

Czy muszę się spisać na Narodowy Spis powszechny?

Kiedy można się zapisać na Narodowy Spis powszechny?

metodą samospisu internetowego (CAWI)

metodą wywiadu telefonicznego ( CATI )

) metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)



Do osób starszych, nie korzystających z internetu i telefonu przyjdą rachmistrzowie. | Źródło: Canva Pro

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - lista pytań

Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?

Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem lub Proszę dopisać wszystkie osoby z Pana(i) rodziny, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały również pod poniższym adresem

Już w tym roku odbędzie się kolejny Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, a uczestnictwo w nim jest... obowiązkowe. Głupota w dobie pandemii? Zdaniem co poniektórych niekoniecznie, bowiem obligatoryjną formą jest samospis internetowy. Metodami uzupełniającymi są te za pomocą spisu telefonicznego lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Zazwyczaj wykluczone cyfrowo i nierzadko pozbawione telefonów osoby starsze, najbardziej narażone na negatywne skutki zachorowania na COVID-19, będą skazane na kontakt z rachmistrzami. Wielu Polaków nazywa prowadzenie tego rodzaju spisu w 2021 roku głupotą rządzących. Pozostawmy jednak kwestie związane z tzw. RiGCZem miłościwie nam panujących i skupmy się na samym spisie.Tak. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy ze strony każdego mieszkańca Polski. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Co więcej, musisz odpowiadać zgodnie z prawdą, gdyż w innym razie popełniasz przestępstwo karne. Od odpowiedzi na niektóre pytania można się uchylić.Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku za pośrednictwem trzech metod:W przypadkirespondenci udzielają odpowiedzi na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Specjalny formularz dostępny jest pod adresem spis.gov.pl Respondenci, którzy nie mogą samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:lub. Wywiad telefoniczny, wspomagany komputerowo, jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Wywiad bezpośredni przeprowadza z kolei rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.Lista pytań z Narodowego Spisu Powszechnego trafiły już do sieci. Możesz je sprawdzić pod tym adresem . Pośród pytań uchodzących za oczywiste znalazły się także te mniej oczywiste:Warto wiedzieć, że po realizacji spisów w latach 2010/2011 Polska weszła do ścisłego grona krajów uważanych za przodujące w dziedzinie produkcji oficjalnych statystyk.Źródło: Gov.pl