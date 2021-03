Facebook blokuje profil prezydenta Wenezueli. W tle „cudowny” lek przeciwko koronawirusowi

Roztwór na bazie tymianku.

Facebook tymczasowo zablokował profil internetowy prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Powodem tego jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji na temat leku, który rzekomo mógłby wyleczyć chorobę COVID-19 spowodowaną infekcją wirusem SARS-CoV-2.Sprawa dotyczy posta Maduro na jego profilu facebookowym, który opublikowany został na początku tego roku. Zachwala on w nim Carvativir, doustny roztwór na bazie tymianku, jako środek który skutecznie i bez jakichkolwiek skutków ubocznych neutralizuje koronawirusa. Wspomniany Carvativir przedstawiany jest przez wenezuelskiego prezydenta jako „cudowne” krople opracowane przez lekarza Jose Gregorio Hernandeza, które z powodzeniem wykorzystywane mogą być zapobiegawczo oraz leczniczo przeciw SARS-CoV-2. Co istotne, skuteczność roztworu jest co najmniej wątpliwa i nie została nigdy potwierdzona żadnymi badaniami naukowymi.Opisywana sytuacja nie jest pierwszą taką w wykonaniu Nicolasa Maduro. Zgodnie z wypowiedzią rzecznika Facebooka dla Reutersa profil wenezuelskiego przywódcy został zablokowany na 30 dni z powodu powtarzających się naruszeń zasad wspomnianego serwisu społecznościowego. Dodaje on również, że zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie istnieje obecnie żaden skuteczny lek pozwalający wyleczyć koronawirusową infekcję.Źródło: Engadget / foto. Twitter