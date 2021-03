9 trików na YouTube, które mogą Cię zaskoczyć

Wiesz sporo, jeśli znasz ponad połowę.

3. Zrób GIF z filmu na YouTube

gifs.com/?source=

gifs.com/?source=https://www.youtube.com/watch?v=XZ8NQm7hQTs

4. Zamień mowę na tekst - za darmo, a potem odczytaj transkrypcję

5. Twórz ze znajomymi wspólne playlisty fajnych filmów

6. Zapisuj sobie filmy do obejrzenia później

7. Automatycznie zamazuj twarze w swoich filmach

8. Wyczyść historię przeglądania na YouTube

9. Uśmiechnij się i dowiedz więcej o prawach autorskich

Chcesz zamienić fragment dowolnego filmu z YouTube w GIF? Nie potrzebujesz do tego skomplikowanego oprogramowania. Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie daje serwis GIFS.com, a dokładniej z opcji gifyoutube. Wystarczy dokleić do adresuadres filmu na Youtube, na przykład:i wkleić go w pasku adresu przeglądarki internetowej. Teraz pozostaje wybrać fragment nagrania do utworzenia GIF-a, kliknąć w prawym górnym rogu na przycisk "Create GIF" i... gotowe.Usługi polegające na zamianie mowy na tekst są na ogół bardzo drogie. Na szczęście istnieje banalnie prosty sposób na to, aby wygenerować plik tekstowy z transkrypcją za darmo. Jak? Wgraj film wideo lub plik audio bez obrazu za pośrednictwem swojego konta w serwisie Google, a następnie go włącz. Kliknij na ikonę z trzema kropkami obok przycisku "zapisz", pod filmem, a z listy wybierz "otwórz transkrypcję". Takie to łatwe. Jest pewien haczyk: na tę chwilę napisy automatycznie generowane są tylko dla języka angielskiego, z którego da się je później tłumaczyć na inne języki.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć playlisty wspólnie ze swoimi znajomymi. Po co? Przykłady zastosowania wspólnych playlist da się mnożyć. Osobiście raz korzystałem z tej opcji po to, aby wykreować playlistę na imprezę sylwestrową, a raz tylko po to, aby wymieniać się ze znajomym w szybki sposób ciekawymi nagraniami, jakie znaleźliśmy na YouTube. Jak utworzyć playlistę, w tworzeniu której może brać udział wiele osób? To bardzo proste.Przejdź na stronę playlist na YouTube, o tutaj Kliknij na "Nowa playlista" w prawym górnym rogu ekranu i zmień jej widoczność na publiczną lub niepubliczną, w zależności od preferencji. Publiczną playlistę będą mogli przeglądać wszyscy.Aby dodać znajomego do playlisty, kliknij na przycisk "Edytuj w YouTube".Kliknij w ikonę z trzema kropkami, wybierz "Współpraca" i zaznacz opcją "współpracownicy mogą dodawać filmy do tej playlisty".Podeślij link do playlisty znajomym.Kolejne filmy do playlisty można dodać klikając przycisk "zapisz" pod danym filmem.Znalazłeś interesujący materiał wideo, ale nie masz czasu, by obejrzeć go w danym momencie? Nie zaśmiecaj sobie listy zakładek w przeglądarce internetowej. Skorzystaj zamiast tego z funkcji "obejrzyj później". W tym celu kliknij na przycisk "Zapisz" pod filmem i zaznacz kratkę obok "do obejrzenia".Filmy, które zapisałeś sobie na później znajdziesz klikając na ikonę trzech poziomych kresek w lewym górnym rogu ekranu i wybierając sekcję "Do obejrzenia".Ręczne zamazywanie twarzy w filmach to proces niebywale czasochłonny i na ogół dość złożony dla początkujących. YouTube na szczęście oddaje w ręce twórców potężne narzędzie, wykonujące tę część montażu za nich. Jak z niego skorzystać? Jeśli już wgrałeś film do serwisu, przejdź do edytora YouTube Studio, a następnie:Z lewej wybierz "Treści".Kliknij na film, który chcesz edytować.Wybierz z lewej "Edytor".Wybierz "zamaż części swojego filmu".Wybierz "zamazywanie twarzy".Przeczekaj okres przetwarzania nagrania.Wybierz z listy twarz do zamazania i zastosuj zmiany.Dopasuj rozmiar zamazania w razie potrzeby i w razie potrzeby przesuń obszar w klatkach, w których nie działa on perfekcyjnie.Bez względu na powody, możesz łatwo pozbyć się całej swojej historii przeglądania w serwisie YouTube oraz zadecydować o tym, aby YouTube w ogóle nie tworzyło historii oglądania. W tym celu przejdź najpierw do zakładki "Historia", po uprzednim wywołaniu menu z lewej strony ekranu.Przenieś spojrzenie na prawą stronę ekranu, gdzie widnieją interesujące Cię opcje. Aby usunąć historię przeglądania wybierz "wyczyść całą historię przeglądania". Jeśli nie chcesz, aby ta była w przyszłości rejestrowana, kliknij na "wstrzymaj historię oglądania". Gotowe.Prawo własności intelektualnej w sieci bardzo rzadko traktowane jest na poważnie. Tymczasem, YouTube dokłada wszelkich starań do tego, aby edukować w tym zakresie zarówno użytkowników serwisu, jak i twórców treści. Poświęć niecałe sześć minut na obejrzenie zabawnego filmu z Muppetami w rolach głównych, dotyczącego podstawowych informacji o prawach autorskich w YouTube. Co ciekawe, film jest niepubliczny i da się go obejrzeć wyłącznie dysponując specjalnym odnośnikiem.Dowiedziałeś się czegoś nowego? A może chciałbyś się podzielić swoją wiedzą na temat innych trików na YouTube z innymi? Śmiało, sekcja komentarzy jest otwarta.Źródło: mat. własny