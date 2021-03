Ten pocisk hiperdźwiękowy leci z prędkością 8575 km/h, siejąc zniszczenie (wideo)

Niszczy wszystko na swej drodze.



Prędkość dźwięku określa się na 1225 km/h. Liczba ta dotyczy prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu o temperaturze 15 stopni Celsjusza - może się ona zmieniać przy zmianie warunków powietrza. Abyście mogli sobie jakoś lepiej wyobrazić tę wartość, powinniście wiedzieć na przykład, że prędkość początkowa pocisku 7,62 mm, wystrzelonego z karabinu AK-47 Kałasznikow wynosi 2674 km/h. Wypada ona blado na tle tego, co potrafią nowoczesne pocisku hiperdźwiękowe.



Pocisk hiperdźwiękowy

Prędkość hipersoniczna, zwana także prędkością naddźwiękową to prędkość obiektu poruszającego się szybciej, niż wynosi wartość mach 5. 1 mach to 1225 km/h, więc łatwo obliczyć, iż 5 mach to ok. 6150 km/h. Najszybszy obecnie samolot na świecie jest bezzałogowy Boeing X-43, który w 2004 roku przez chwilę poruszał się z prędkością mach 9,6, czyli ok. 11 854 km/h. Zaprezentowany na nowym nagraniu pocisk by go nie dogonił, ale dogoniłby bez problemu absolutną większość, jeśli nie wszystkie inne nowoczesne pojazdy wojskowe.



Poniższy materiał wideo prezentuje pocisk hipersoniczny, poruszający się z prędkością 7 mach, czyli ok. 8575 km/h. Efekt akustyczny towarzyszący wystrzeleniu pocisku jest... niezwykły, podobnie z resztą jak efekty świetlne widoczne w nagraniu, którego prędkość spowolniono.





Zastanawiasz się zapewne jakie działo jest w stanie wystrzelić taki pocisk i czy jest już w użytku? Jak najbardziej. To działo elektromagnetyczne , zwane też działem kinetycznym lub szynowym (ang. rail gun). Potencjalnie jest ono w stanie wystrzelić pocisk z prędkością mach 8, ośmiokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Amunicja tego rodzaju może osiągać w teorii zasięg 555 km. Do zasilania działa potrzeba aż 15 MW (megawatów) mocy. To mniej więcej tyle, ile zużywać ma superkomputer, który z 20000 kart graficznych chce stworzyć Unia Europejska, by w czasie rzeczywistym móc symulować drugą Ziemię.Źródło: mat. własny