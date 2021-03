Dwie trzecie wyszukiwań w Google prowadzą donikąd

Google – wyszukiwania bez kliknięć

Wyszukiwarka Google to zdecydowanie najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa na świecie. Codziennie korzystają z niej miliardy osób. Nic zatem dziwnego, że często zamiast frazy „wyszukiwać” używa się frazy „googlować”. W każdej sekundzie wyszukiwarka Google obsługuje ponad 70 tysięcy wyszukiwań, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele z nich nie kończy się kliknięciem przez użytkownika w jakikolwiek link? Teraz możesz się o tym przekonać.Zgodnie z danymi zebranymi przez platformę SimilarWeb, w przypadku aż 65% wyszukiwań w Google internauci nie przechodzą do żadnej strony internetowej wyświetlonej w wynikach wyszukiwania. Co więcej, zdaniem niektórych analityków ta liczba może być jeszcze wyższa, bowiem istnieje szansa, że wspomniane dane nie obejmowały wielu wyszukiwań mobilnych i głosowych.Dane SimilarWeb obejmowały 5,1 biliona zapytań postanowionych wyszukiwarce Google w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. Tylko 33,59 procenta z zapytań kończyło się kliknięciami w linki wyświetlone w organicznych wynikach wyszukiwania, natomiast 1,59 procenta kończyło się kliknięciami w reklamy.