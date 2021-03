Oficjalny sklep Huawei zaskakuje promocjami. 50 zł dla każdego i wiele innych korzyści

Nowe oferty dla klientów huawei.pl

50 zł za zapisanie się do newslettera

Marka Huawei w tym tygodniu zaprezentowała na polskim rynku nowe produkty, m. in. słuchawki FreeBuds 4i, monitor Huawei Display 23.8” czyli 16-calowy laptop MateBook D 16. To jednak nie koniec nowości - firma mocno angażuje się w rozwój własnego sklepu internetowego huawei.pl, a aktualny pakiet korzyści dla klientów robi naprawdę duże wrażenie.Wydłużona do trzech lat gwarancja na laptop, jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smartfona w ciągu 3 miesięcy od zakupu i dostawa na następny dzień roboczy przy zakupach opłaconych do południa dnia poprzedniego – to tylko niektóre z nowych korzyści dla klientów sklepu huawei.pl Od 22 marca 2021 roku klienci sklepu huawei.pl mogą skorzystać z nowych korzystnych ofert, takich jak:– przy zakupie urządzenia na huawei.pl, standardowa dwuletnia gwarancja zostanie wydłużona o dodatkowy rok. Wśród produktów objętych tą promocją znajdują się najnowsze laptopy Huawei z serii MateBook X, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, MateBook D 14, MateBook D 15, a także najnowszy laptop w portfolio Huawei – MateBook D 16.Jednorazowa, bezpłatnaw ciągu 3 miesięcy od zakupu – oferta ta dotyczy smartfonów zakupionych w sklepie huawei.pl i obejmuje wybrane urządzenia z serii P smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro oraz model Y6p., pod warunkiem złożenia zamówienia i opłacenia go przed godziną 12:00.za wystawienie opinii o produkcie, który został również zakupiony w huawei.pl. W celu otrzymania kuponu, należy zalogować się do swojego konta bądź zarejestrować się, przejść na kartę użytkowanego produktu i zostawić opinię pod produktem. Następnie użytkownik musi zrobić zrzut ekranu z wystawioną opinią i przesłać ją na adres e-mail sklepu. Opinia zostanie sprawdzona przez moderatorów pod kątem zgodności z regulaminem, a po weryfikacji, klient otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł na kolejne zakupy w sklepie huawei.pl. Minimalna wartość zakupów musi wynosić 21 zł. Kupon będzie ważny przez 14 dni.To nie koniec korzyści. Użytkownicy huawei.pl mogą też otrzymać 50 zł za zapisanie się do newslettera – każdy nowy subskrybent otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepie o wartości min. 200 zł.Co ważne, kupon można wykorzystać również podczas zakupu produktów w promocji czy przedsprzedaży. Przykładowo, nowe słuchawkiz aktywną redukcją szumów (ANC) oferowane są za 249 zł (przecena z 349 zł), ale zapisując się do newslettera można kupić je za 199 zł.