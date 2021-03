Wow! Zobaczcie te nagrania z drona pokazujące erupcję wulkanu (wideo)

Robią wrażenie.





Erupcja wulkanu widziana okiem drona





W ostatnich dniach wulkan Fagradalsfjall w pobliżu stolicy Islandii. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od niemalże 800 lat. Uprzednio, przed erupcją wulkanu, Islandię nawiedziły tysiące małych trzęsień ziemi. Na całe szczęście erupcja Fagradalsfjall była niewielka i nie naraziła nikogo na niebezpieczeństwo.Zamiast tego, setki osób zaczęły zbierać się, aby podziwiać opisywane działanie natury. Zobaczcie tylko, jak jeden z użytkownikówKrótkie materiały naprawdę robią wrażenie!Islandzki pilot dronów Bjorn Steinbekk przyjął prostą metodę – postanowił on po prostu przelecieć swoim dronem nad całą erupcją. Co ciekawe, temperatura oraz lawaChoć na pierwszy rzut oka ilość lawy oraz rozmach może przytaczać, to erupcja wulkanu Fagradalsfjall jest stosunkowo niewielka – naukowcy uważają ją wręcz za małą.– przekazało Islandzkie Biuro Meteorologiczne. Lawa, która wypływa z wulkanu zajmuje niecały kilometr kwadratowy powierzchni.Doniesienia naukowców wskazują także na to, iż erupcja wulkanu na Islandii nie spowodowała opadu popiołu, ale mieszkańcom żyjącym po zawietrznej stronie wulkanu przekazano, aby na wszelki wypadek zamknęli okna. To zabezpieczenie przed potencjalną emisją gazów.Takie ostrzeżenia nie powstrzymały Bjorna Steinbekka przed polataniem sobie dronem nad erupcją islandzkiego wulkanu. Trzeba przyznać, że te krótkie materiały wideo wyglądają naprawdę nieźle i po raz kolejny pokazują,Źródło: TheVerge / fot. zrzut ekranu z YT