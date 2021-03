Donald Trump stworzy własną sieć społecznościową. Bo czemu nie?

Nie będzie tam „cenzury”.





fot. Charles Deluvio - Unsplash

– przekazał jego doradca zaledwie kilkanaście godzin temu. Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach Trump został niemalże siłą wyrzucony z Twittera, chwilę po tym, jak doszło do ataku na amerykański Kapitol.Wygląda na to, że były prezydent USA. Pierwotnie Trump chciał stworzyć własną sieć telewizyjną, ale najwyraźniej uznał, że internet będzie lepszym źródłem do komunikacji ze swoimi zwolennikami.„Prezydent od jakiegoś czasu nie korzysta z mediów społecznościowych” – powiedział prowadzącemu Fox Media Jason Miller, doradca Trumpa.Donald Trump miałby powrócić do mediów społecznościowych z własną platformą w czasie około dwóch do trzech miesięcy od marca tego roku, czyli tak naprawdę już niedługo. „Wszyscy będą czekali i oglądali to, co zrobi prezydent Trump. To będzie jego własna platforma i jednocześnie najgorętsze miejsce w mediach społecznościowych” – przekazał Miller.Zapytany o to, czy Trump ma zamiar stworzyć platformę samodzielnie, czy też bazując na doświadczeniu jakiejś firmy, Miller przekazał, iż. Wiadomo jedynie, że cały projekt ma być „duży”. Cokolwiek to znaczy.Donald Trump. Prawicowe platformy takie, jak Gab czy Parler znalazły się na celowniku śledczych, chwilę po ataku na Kapitol, do którego podżegał były prezydent USA. Nie wiadomo obecnie, jak dokładnie będzie wyglądał powrót Donalda Trumpa do internetu, ale jedno jest pewne.Trump nie odpuści szansy do tego, aby. I wie, jak bardzo może mu w tym pomóc internet.Źródło: TheGuardian / fot. History in HD - Unsplash