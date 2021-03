Chiny twierdzą, że Tesla ich szpieguje. Elon Musk: to nieprawda

Mocne oskarżenia.





Tesla szpieguje Chińczyków?





fot. Marvin Meyer - Unsplash

Mocne oskarżenia płyną z Chin w kierunku Tesli. Chińczycy uważają, że Tesle znajdujące się blisko baz wojskowych. Pekin uznał całą sytuację za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, a do sprawy odniósł się także Elon Musk.Dyrektor generalny Tesli twierdzi, że. „Zamknęliby nas, gdybyśmy szpiegowali” – twierdzi Musk.„Mamy bardzo silną motywację związaną z bezpieczeństwem oraz zachowaniem poufności informacji” – przekazał Elon Musk podczas jednej z wirtualnych dyskusji odbywających się w sobotę, 20 marca. „Jeśli Tesla używała samochodów do szpiegowania w Chinach, to naturalną konsekwencją jest fakt, że nasza firma zostanie zamknięta” – upierał się Elon.Reuters donosi, iż chińskie wojsko zabroniło samochodom Tesli wjazdu do ich kompleksów, powołując się naNowe ograniczenia pojawiły się zaraz po gorącym spotkaniu amerykańskich i chińskich dyplomatów na Alasce – po pierwszym tego typu wydarzeniu od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Joe Bidena. Elon Musk od razu wezwał do większego, wzajemnego zaufania pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.Chiny są obecnie największym na świecie rynkiem samochodowym oraz kluczowym miejscem bitwy dla różnych producentów pojazdów elektrycznych.W tym roku markę czeka większa konkurencja ze strony chińskich firm, takich jak chociażby Geely.Warto przypomnieć, iż Tesla posiada w Chinach swoją ogromną fabrykę. Znajduje się ona na przedmieściach Szanghaju. W Państwie Środka Amerykanie rozwijają swoje kluczowe technologie oraz akumulatory przeznaczone bezpośrednio do samochodów.Źródło: TheGuardian / fot. Austin Ramsey - Unsplash