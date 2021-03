Ten bot miał generować inspirujące obrazki. Nieumyślnie je wyśmiewa (galeria)

Sztuczna inteligencja (prawie) jak Paulo Coelho

Jeżeli surfujesz po Internecie nie od dzisiaj, zapewne niejednokrotnie natknąłeś się w nim na charakterystyczne obrazki, na których ktoś wypisał wyrażenia mające motywować i inspirować do działania – mądrości, które zapewne w ogóle do Ciebie nie przemawiały. To, jak bezsensowne takie grafiki bywają, doskonale ukazuje pewien internetowy bot. Inspirobot , bo tak brzmi nazwa wspomnianego bota, został zaprojektowany po to, by generował właśnie inspirujące obrazki. Jak to jednak bywa w przypadku sztucznej inteligencji, bot nieumyślnie wyśmiewa koncepcję podobnych grafik. Zdania pojawiające się bowiem na jego grafikach potrafią być bowiem wyjątkowo… abstrakcyjne i oderwane od rzeczywistości. Myślę, że nie powstydziłby się ich sam Paulo Coelho.