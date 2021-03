Internauci ukarani za komentarze obrażające policjantów

Internauci są coraz bardziej zuchwali

"(…) nie POLICJA A PSY JEB**E. JE**Ć WAS ZEMSTY NADEJDZIE CZAS …"

"To sku**ysyny psy jeb**e"

"Takich cw**i się wyłapuje po służbie i sajonara ped**y je**ć psy jebane ku**y"

Reaguj, nie bądź obojętny

Na przestrzeni ostatniego roku polska Policja znajduje się pod sporym naporem krytyki ze strony internautów. Pod adresem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nierzadko padają niewybredne epitety, a wypowiadające je osoby czują się zupełnie bezkarne. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował właśnie, że ukarane zostały pierwsze osoby, naruszające dobre imię funkcjonariuszy prawa. Chodzi o głośną sprawę interwencji w Strzegomiu.Poruszany tu temat związany jest bezpośrednio z nagraniem, jakie w 2019 roku opublikowano w sieci. Świadkowie zarejestrowali interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny, który jak się okazało był poszukiwany przez prokuraturę. Stawiał bierny i czynny opór, w związku z czym policjanci sięgnęli po środki przymusu bezpośredniego, używając siły fizycznej. Na fali niechęci do Policji internauci pod nagraniem umieszczonym na YouTube i Facebooku sięgali po liczne wulgaryzmy, broniąc przestępcy.To tylko niektóre z przypadków radosnej twórczości polskich internautów. Podobne komentarze można znaleźć pod wieloma podobnymi filmami z interwencji, zaczynających się często od takiego momentu, aby daną sytuację ukazać bardzo jednostronnie i niekorzystnie dla policjantów.Na powyższe komentarze zareagował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego, który w ramach Funduszu Ochrony Prawnej sięgnął po pomoc ze strony jednej z kancelarii adwokackich. Prawnicy wybrali kilkadziesiąt komentarzy różnych osób, z treści których wynikało, że mogło dojść do popełnienia różnych przestępstw. W imieniu policjanów kancelaria złożyła do Prokuratory okręgowej o popełnieniu przestępstw publicznych i prywatnoskargowych np. z tytułu. Orzeczono już pierwsze kary., ale mają wymiar symboliczny. Trzy osoby przyznały się do popełnienia czynów i złożyły wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie. Każdy z oskarżonych otrzymał grzywnę w wymiarze 20 stawek dziennych po 50 złotych każda.Policjanci wciąż ustalają personalia kolejnych komentatorów i można się spodziewać, że wkrótce posypią się kolejne kary lub grzywny.Powtarzamy za wrocławskim NSZZP: zastanówcie się dwa razy zanim, opublikujecie w sieci jakiś komentarz. Nie jesteście ani anonimowi, ani bezkarni.Jeśli kiedykolwiek padniesz ofiarą tego rodzaju komentarzy, nie odpuszczaj. Nie wahaj się zgłaszać gróźb kierowanych pod Twoim adresem do organów ścigania, o ile wyczerpują one oczywiście znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Widzisz w Internecie przypadki łamania prawa? Zgłoś je na Policję - możesz to zrobić nawet drogą mailową, na przykład w przypadku wykroczeń drogowych. Coś, co niektórzy nazywają "donosicielstwem" jest w istocie postawą obywatelską.Źródło: NSZZP Wrocław