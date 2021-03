Tajemnica startowego utworu Windows XP Welcome Music wyjaśniona po latach

Utwór muzyczny z pierwszego uruchomienia Windowsa XP

Windows XP Welcome Music ma tak naprawdę o wiele dłuższą historię

Pewnie znacie go z muzyki wielu gier, to Stan LePard skomponował nasz motyw

Obecnie większość sterowników w Windowsie instaluje się od razu automatycznie z samym systemem i nie ma większych problemów z wykrywaniem podzespołów. Oczywiście wielu ręcznie dogrywa drivery producenta lub ma od razu paczkę preinstalowaną z obrazem systemu, jednak kiedyś trzeba to było robić i tak o wiele częściej. Jeśli miało się szczęście i od razu przy pierwszym uruchomieniu działał układ dźwiękowy, to mogliśmy usłyszeć motyw muzyczny Windows XP Welcome Music.Większość z was zapewne go kojarzy, ale powinny znaleźć się też osoby, które z racji braku preinstalowanych sterowników nigdy nie miały przyjemności zaznajomienia się z nim bezpośrednio przy pierwotnym starcie Windowsa XP. Domyślnie ten trwający niecałe 5 i pół minuty utwór pojawiał się tylko raz, choć pozostawał do końca na dysku z całym systemem. Mając zainstalowanego Windowsa XP, znajdziemy go w ścieżce "C:\Windows\system32\oobe\image­s\title.wma".Co może być w nim tak intrygującego, że autor kanału Michael MJD opublikował na YouTube ponad osiemnastominutowy film poświęcony tylko temu zagadnieniu? Okazuje się, że przez większość lat od skomponowania tego motywu, nie było do końca wiadomo, kto jest jego autorem. Ba, nawet ogromna część informacji na jego temat podawała błędnie, że pierwotnie pojawił się dopiero w Windowsie XP. Co ciekawe, został do niego dodany w bardzo późnym stadium produkcji niemalże na ostatnią chwilę, co tym bardziej pokazuje fakt, że raczej nie mógł być stworzony specjalnie na jego potrzeby.Dzieje chyba wciąż najbardziej lubianego OSu Microsoftu sięgają 2001 roku. Jednak już wcześniej przed czasami Windowsa XP utwór można było spotkać w oprogramowaniu Microsoftu i to nawet dwa razy. Początkowo w Microsoft Internet Explorer StarterKit już w 1996 roku, a później (przy nieco innej aranżacji) także w Microsoft Encarta Virtual Globe 1998 Edition, który był interaktywnym atlasem Ziemi z widokiem 3D (można go porównać do wyjątkowo prymitywnej wersji Google Earth). W międzyczasie była też szansa, aby pod innym tytułem usłyszeć omawiany motyw w Windowsie 98, ale finalnie zrezygnowano z tego planu.Jedna zagadka jest już rozwiązana, a co z drugą? Wiele źródeł mylnie podaje jako autora Billa Browna, który faktycznie stworzył przeważającą większość muzyki do Windowsa XP (np. dźwięk zamykania systemu). Z tego powodu przez część ludzi został niejako z automatu uznany twórcą Windows XP Welcome Music. Kolejny ślepy trop, to współpracujący z Microsoftem jeszcze wcześniej Brian Eno. Był odpowiedzialny za startowy motyw Windowsa 95 podczas logowania, jednak mimo wcześniejszego powiązania z koncernem stworzonym przez Billa Gatesa, także on nie przyczynił się do skomponowania omawianej muzyki.Najciekawsza poszlaka z gatunku mijających się z prawdą dotyczy australijskiego popowego zespołu Savage Garden i ich datowanego na 1997 rok utworu A Thousand Words, gdzie jeden z motywów jest wyjątkowo podobny do Windows XP Welcome Music. To jednak tylko przypadek albo raczej podświadome odwołanie się podczas komponowania do wcześniej zasłyszanego utworu z oprogramowania Microsoftu. Tym bardziej, że jego użycie w Internet Explorer StarterKit jest starsze od singla z A Thousand Words.No dobrze, ale przejdźmy w końcu do prawdziwego autora Windows XP Welcome Music. W 1996 roku, a więc w czasie, kiedy światło dzienne ujrzał właśnie Microsoft Internet Explorer StarterKit, utwór został skomponowany i nagrany przez Stana LeParda. Muzyk powinien wam się kojarzyć także z grami. Stan LePard jest autorem ścieżki dźwiękowej chociażby do kilku części Halo, Microsoft Flight Simulator, Destiny, Guild Wars 2, Project Gotham Racing czy jeszcze wielu innych produkcji.Przez cały czas tworzenia artykułu którą właśnie czytacie, a także długo we wcześniejszych dzisiejszych godzinach, Windows XP Welcome Music był słyszany w moich głośnikach. Całkiem przyjemna w pełni instrumentalna oprawa muzyczna do pracy. Przyczyną powstania wideo omawiającego przytaczany utwór na kanale Michael MJD właśnie teraz, było zapewne całkiem świeże niemiłe wydarzenie. 11 lutego tego roku, w wieku niespełna 65 lat, odszedł od nas Stan LePard, któremu zadedykowano film poświęcony Windows XP Welcome Music. Zawarte w nim spostrzeżenia omówiłem w pigułce, ale jeśli chcecie zaznajomić się z całą treścią, to powyżej jako ostatni klip jest zagnieżdżone całe wideo. Zastrzegam tylko, że jest po angielsku, ale dla większości z was nie będzie to problemem.Źródło: Michael MJD @ YouTube / Foto tytułowe: Pixabay