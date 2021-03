Play podwaja gigabajty w abonamencie

Wiosenna promocja.



Operator sieci Play właśnie udostępnił klientom nową wiosenną promocję, dzięki której mogą korzystać z podwojonych gigabajtów – nawet 140 GB od 35 zł miesięcznie.



Wiosną abonament komórkowy w Play, to nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y czy MMS-y. Tym razem operator postawił na dwukrotnie większe paczki danych, których wartość zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników – nawet 140 GB miesięcznie. Podwojona paczka internetu zostaje przyznana klientowi na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze nową, czy przedłuży obecną umowę.



Z usług Play opłaca się korzystać również w DUECIE i RODZINIE. Miesięczna opłata za drugą i kolejne karty SIM to tylko 35 zł miesięcznie po rabatach, niezależnie od wybranego planu, a piąta karta wydawana jest gratis. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze swoich telefonów, jednocześnie obniżając miesięczne koszty całej grupy.



Operator sieci Play właśnie udostępnił klientom nową wiosenną promocję, dzięki której mogą korzystać z podwojonych gigabajtów – nawet 140 GB od 35 zł miesięcznie.Wiosną abonament komórkowy w Play, to nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y czy MMS-y. Tym razem operator postawił na dwukrotnie większe paczki danych, których wartość zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników – nawet 140 GB miesięcznie. Podwojona paczka internetu zostaje przyznana klientowi na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze nową, czy przedłuży obecną umowę.Z usług Play opłaca się korzystać również w DUECIE i RODZINIE. Miesięczna opłata za drugą i kolejne karty SIM to tylko 35 zł miesięcznie po rabatach, niezależnie od wybranego planu, a piąta karta wydawana jest gratis. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze swoich telefonów, jednocześnie obniżając miesięczne koszty całej grupy.