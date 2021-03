18-latek surowo ukarany za przejęcie Twittera Apple, Bidena, Gatesa

Finał sprawy włamań na Twitterze

W połowie lipca ubiegłego roku doszło do niewyobrażalnej jeśli chodzi o skalę zjawiska liczby włamań na konta celebrytów. Apple, Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden i inni zostali zhakowani , a z ich kont wysyłane były posty zachęcające do wysyłania Bitcoinów na podawane adresy w nich portfele kryptowalutowe. Odpowiedzialny za przestępstwo 17-letni wtedy Graham Clark obiecywał, że podwoi każdą nadesłaną kwotę. Na scam dało się nabrać zaskakująco pokaźne grono internautów. Teraz Clark odpowie za swoje czyny, a kara będzie surowa.Graham Clark na swoim procederze zarobił równowartość ok. 100000 dolarów, czyli ok. 397000 złotyh. Za ten wyczyn sąd chciał nałożyć na niego karę co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności. Prawnicy nastolatka przekonali jednak przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, aby ze względu na młody wiek dziś 18-letniego Clarcka zmniejszyć wyrok do trzech lat. Tyle właśnie czasu spędzi w więzieniu młodzieniec, który przyznał się do stawianych mu zarzutów.Chociaż oszustwa związane z Bitcoinem nie są niczym nowym na Twitterze, zakres działań Clarka sprawił, że jest to sprawa szczególnie godna uwagi. Clark był w stanie złamać dane logowania administratorów Twittera, a następnie wykorzystał te uprawnienia do zresetowania haseł do wymienionych wcześniej kont. To właśnie jego pierwsze przesłuchanie na platformie Zoom, które odbyło się w sierpniu 2020 roku, padło ofiarą głośnego zoombombingu, w ramach którego jeden z internautów wyświetlał na czacie pornografię.