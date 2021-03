Matka cheerleaderki oskarżona o tworzenie deepfake'ów i nękanie koleżanek córki

Deepfake, cheerleaderki i sprawa na policji

"Czułam, że gdybym powiedziała komuś prawdę... nikt by mi nie zaufał. Mają przecież nagrania na dowód - co z tego, że nie są one prawdziwe?"

"Nie wiedziałam, jak ją przed tym chronić. Nie wiedziałam, przed kim ją chronić"

"Mamy za sobą wiele bezsennych nocy."

Przeróbki deepfake to prawdziwa zmora dzisiejszych czasów. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że TikTok zawojowały filmy deepfake imitujące osobę Toma Cruise'a - internauci nie zorientowali się nawet, że są oszukiwani. O ile ten przykład jest dość nieszkodliwym oszustwem, to tego samego nie można powiedzieć o aplikacji DeepNude i podobnych narzędziach, które sztuczną inteligencję wykorzystują do celów mogących wyrządzić komuś realną krzywdę. Do tego właśnie posunęła się pewna matka ze Stanów Zjednoczonych.Kobieta z Pensylwanii została oskarżona o anonimowe nękanie uczennicy liceum z drużyny cheerleaderek jej córki. Oskarżona tworzyła materiały typu deepfake, ukazujące nastolatkę w trakcie wapowania, a nawet nago. Nagrania te były publikowane w Internecie.Cheerleaderka Madi Hime powiedziała Stephanie Gosk z NBC, że trenerzy cheerleadingu poinformowali ją, że wysłano im materiały wideo, które przedstawiają ją w trakcie wapowania. Nastolatka i jej matka, Jennifer Hime, z całą stanowczością stwierdziły, że filmy zostały sfabrykowane. Madi powiedziała również, że w związku z rozpowszechnionymi w sieci materiałami otrzymywała telefony z pogróżkami i SMS-y z nieznanych numerów. Niektórzy mówili jej, że powinna odebrać sobie życie.- mówiła Madi.- przekazała Jennifer Himes w rozmowie z TODAY.Organy ścigania uważają, że deepfake'i tworzyła Raffaela Spone, matka jednej z koleżanek z drużyny Madi. Spone postawiono trzy zarzuty za cybernękanie dziecka i nękanie. Prawnik Spone, Robert Birch, odrzucił wszystkie zarzuty w oświadczeniu nadesłanym Today.Jeśli postanowicie korzystać z którejś z aplikacji deepfake, nie przesyłajcie nikomu przeróbek i nie publikujcie ich w sieci. Możecie komuś wyrządzić w ten sposób ogromną krzywdę. Bądźcie rozważni.Źródło: Today