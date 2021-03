Mały samolot spadł na jadącego SUV-a. Wszystko zarejestrowała kamera

Są ofiary śmiertelne. Są ofiary śmiertelne.



Dwie osoby zginęły, gdy mały samolot Beechcraft Bonanza, w którym leciały rozbił się w poniedziałek po południu w Pembroke Pines. Spadająca na ulicę niewielkiej miejscowości maszyna uderzyła w samochód, po czym stanęła w płomieniach. Jak się później okazało, w samochodzie oprócz kierowcy, który przeżył, było także dziecko, które zmarło jakiś czas po uderzeniu w wyniku odniesionych obrażeń. Wszystko zarejestrowała kamera, znajdująca się na jednym pobliskich budynków.



Spadający samolot uderzył w auto

Policja z Pembroke Pines poinformowała, że wypadek miał miejsce w rejonie Southwest 72nd Avenue i Southwest 13th Street. Nagranie z monitoringu z pobliskiego domu pokazało, że samolot spadł i uderzył w samochód, po czym uderzył w ziemię i zamienił się w kulę płomieni.



Dwie osoby w samolocie zginęły na miejscu zdarzenia, przekazali biorący udział w akcji gaśniczej strażacy. Osoba dorosła i dziecko, które znajdowały się w uderzonym samochodzie, musiały zostać wyciągnięte z pojazdu i przewiezione do Memorial Regional Hospital - były w ciężkim stanie. Dorosły został później zwolniony, a dziecko zmarło późnym poniedziałkiem.



Jeden ze świadków tragicznego wypadku tak opisał przerażającą scenę:



"Usłyszeliśmy ogromny hałas i wyszliśmy. Wszyscy płonęli, wszystko było nie tak" - mówiła Annabelle Fernandez. "W samochodzie była matka ze swoim dzieckiem i nie wiemy, co się z nimi działo. Przyjechali strażacy i ich wyciągnęli."



Materiał z wydarzenia obejrzycie poniżej. Akcja zaczyna się od ok. 23 sekundy.







FAA i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu będą badać wypadek.



Źródło: NBC Miami