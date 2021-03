Świetny organizer dla gracza i kinomana. Kanapowa podstawka Couch Console

Napój i przekąski wygodnie pod ręką wprost na kanapie czy łóżku

Modułowa budowa i sporo różnych możliwości / foto: Ebite Inc @ Indiegogo

Nie sięgaj daleko po ładowarkę dzięki miejscu na powerbank

Opcjonalna przykrywka poszerza możliwości całego zestawu / foto: Ebite Inc @ Indiegogo

Laptop na kolanach na kanapie, pad w dłoni na fotelu przed TV i konsolą, seans seriali na wygodnym narożniku… Jest sporo sytuacji, kiedy możemy zapragnąć mieć pod ręką pilota, szklankę z napojem, smartfon (w tym z ładowaniem), orzeszki lub chipsy czy inne drobiazgi, ale przysuwanie stolika może nie być wygodne, a stawianie naczynia bezpośrednio na miękkim podłożu wiązało by się z wylaniem płynu.I właśnie w takich sytuacjach genialnym rozwiązaniem problemu może stać się The Couch Console, który jest modułowym organizerem na różne drobiazgi czy przekąski. Idealny do łóżka, na fotel, kanapę czy inne wygodne większe meble salonu lub sypialni. Całość mierzy 265 x 265 x 90 mm i zawiera kilka wymiennych elementów.Wśród nich znajdziemy świetny samoczynnie poziomujący się moduł na kubek, szklankę czy butelkę umożliwiający stanie w pionie napoju nawet pod całkiem dużym kątem przechyłu całego Couch Console. Dzieje się to pełni mechanicznie na zasadzie zawiasów i dociążenia, nie trzeba do tego żadnej elektroniki. Dzięki temu nie powinniśmy więcej niechcący wylewać zawartości czy męczyć się z koniecznością ciągłego trzymania szklanki w ręku.Innym elementem jest pojemnik na małe przekąski jak chipsy, orzeszki czy czekoladki, otwierana przegródka na schowanie czegoś do środka oraz położenie na wierzchu (np. pilota lub gamepada), a także szczelina dedykowana wygodnemu umiejscowieniu smartfonów czy tabletów. Dodatkowo w Couch Console zawarto przegrody, które pozwolą stworzyć otwór o regulowanej przez nas wielkości. Są też niezbędne przy wykorzystaniu małych modułów jako wypełnienie pomiędzy nimi - gadżet zaprojektowano w taki sposób, aby wszystkie standardowe elementy zapełniały pełne obłożenie.Ale to wciąż nie wszystkie możliwości organizero-podstawki Couch Console. Na wierzchu umieszczono gniazdo USB-C, a w środku możemy schować powerbank (wtedy podłącza się go z drugiej strony) i tym samym stworzyć wygodne miejsce do podładowania naszego telefonu czy jakiegoś akcesorium z zasilaniem USB. Całość nakryjemy opcjonalną nakładką, która może pełnić rolę tacy czy po rozsunięciu podstawki na laptopa. W przypadku posiadania kilku sztuk czy dokupienia dodatkowych części, wszystko można dowolnie aranżować i przekładać.Projekt zdobył całkiem pokaźną pulę pieniędzy na Indiegogo. Na obecną chwilę ponad 2,5 miliona dolarów (około 9,6 miliona złotych). Główna część kampanii teoretycznie się już skończyła, ale gadżet można wciąż zamawiać na platformie pod. Jedna sztuka oferowana jest w cenie 89 dolarów (mniej więcej 345 złotych), a finalnie ma kosztować 100 dolarów (385 złotych). Jest też opcja zamówienia od razu egzemplarzy Couch Console sztuk z większą obniżką. Wysyłki towaru mają odbywać się w lipcu tego roku.Źródło i foto: Ebite Inc @ Indiegogo