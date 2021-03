Prokuratora chce ścigać internautów za znieważanie Ziobry i Święczkowskiego

Źródło: Canva Pro

Pozew wpisuje się w zapowiedzianą walkę... o wolność w sieci

Sprawę prowadziła będzie znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim Prokuratura Rejonowa w Giżycku. Serwis Wyborcza.pl donosi, iż Prokurator Pilch zwolnił wydawcę Wyborczej, Agorę S.A. z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej w odniesieniu do danych umożliwiających identyfikację internautów - ich danych oraz m.in. numerów IP.Gazeta Wyborcza przypomina, że art. 212 KK był wielokrotnie krytykowany w czasach, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość należało do opozycji. Sugeruje, że obecnie jest to instrument wykorzystywany do walki z dziennikarzami krytykującymi rząd.Pod koniec grudnia ubiegłego roku Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiadał walkę o wolność w polskim Internecie . Jednocześnie zaproponowano, aby do polskiego systemu prawnego wprowadzić tzw. pozew ślepy. Internauta, którego dobra osobiste zostaną naruszone w sieci przez anonimową osobę, będzie mógł złożyć pozew o ochronę tych dóbr bez wskazania danych pozwanego. Do skutecznego wniesienia do sądu pozwu wystarczy adres URL, pod którym zostały opublikowane obraźliwe treści, daty i godziny publikacji oraz nazwy profilu lub loginu użytkownika.Źródło:, zdj. tyt. Ministerstwo Sprawiedliwości