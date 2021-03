Elektronika w służbie mycia kotów. Homern PD50 świetnym gadżetem dla pupili

Suszenie kota po myciu proste jak nigdy dotąd

Przez otwory po bokach możemy pogłaskać naszego kota / foto: Xiao-Mi Youpin Store @ AliExpress

Homerun Pet Drying Box PD50 z Xiaomi Youpin, to także kolejne możliwości

Dodatkowy tryb sterylizacji zwalcza do 94,5 proc. bakterii / foto: Xiao-Mi Youpin Store @ AliExpress

Do codziennych częstych czynności wykonywanych przez nasze domowe koty (w zasadzie dzikie też) należy wylizywanie się, które w zasadzie można podciągnąć pod kocie mycie. Jednak raz na jakiś czas dobrze by było tradycyjnie umyć naszego czworonoga po prostu wodą i szamponem dla zwierząt, ewentualnie doraźnie, jeśli się gdzieś mocniej ubrudzi.A co potem? Sam mając koty stosuję ręcznik i dość dobrze, ale z zachowaniem pewnej delikatności wycieram pupila, później jakiś czas trzymam go na rękach zawiniętego w kolejny suchy ręcznik. Niestety i tak po wszystkim sierść ma sporo wilgoci, a używanie zwykłej suszarki nie wchodzi w grę. Jakiś czas temu na platformie Xiaomi Youpin pojawił się Homerun Pet Drying Box PD50, który automatyzuje i znacznie przyspiesza ten proces. To w zasadzie połączenie legowiska i suszarki dla kotów.Gadżet dostępny jest już także poza platformą Youpin z wysyłką nawet do Polski. Legowisko do suszenia zapewnia odpowiednią temperaturę i powiew powietrza dla kotów, aby miały suchą sierść w komfortowy sposób i szybciej niż zwyczajnie siedząc w pokoju czy w ręczniku na naszych kolanach. Nie ma strachu o opatrzenia i dyskomfort, bo w trybie zwykłego legowiska powietrze ma temperaturę 30 stopni Celsjusza, a do suszenia 39 stopni (mniej więcej tyle ile wynosi temperatura ciała u kotów).Zastosowano kilka sensorów temperatury i wilgotności, które utrzymują odpowiednie parametry i wyłączają urządzenie w razie konieczności. Nie jest to może urządzenie w pełni "smart" jak np. monitorująca zdrowie czworonoga, ale zdecydowanie to jeden z tych "dziwnych elektronicznych gadżetów dla kotów".Możemy ustawić też kilka prędkości nawiewu czy programy suszenia od 1 do 120 minut. Co ważne, zastosowano jeden większy wentylator o niewielkiej głośności, aby zwierzęta nie słyszały przesadnego hałasu. Ciekawym dodatkiem jest możliwość aktywacji wyglądającego naturalnie światła o ciepłej barwie czy dwa specjalnie zaślepiane otwory po bokach na ręce, przez które możemy głaskać naszego pupila. Opcjonalnie można je całkiem otworzyć. Od frontu zamontowano przezroczyste drzwiczki, przez które zdaje się, że kot spokojnie wyjdzie, jeśli tylko będzie miał na to ochotę, bo nie mają specjalnego zamka. Ale ciepłe wygodne miejsce raczej będzie zachęcać do drzemki czy po prostu dłuższego leżenia.Zupełnie inną funkcją jest tryb sterylizacji aktywnym tlenem, podczas którego można według producenta zneutralizować aż 94,5 proc. bakterii, co pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji zabawek dla kotów. Niestety znana z platformy Xiami Youpin suszarka-legowisko Homerun Pet Drying Box PD50 nie jest tania. Można ją kupić w Xiao-Mi Youpin Store na AliExpressza 1726,87 złotych. To i tak niższa cena, bo regularna podobno wynosi 2158,60 złotych. Kolejny wydatek to przesyłka realizowana jedynie firmą kurierską za 516,43 złote. Miejmy nadzieję, że ewentualna dostępność w kolejnych sklepach wpłynie na obniżenie ceny.Źródło i foto: Xiao-Mi Youpin Store @ AliExpress