Tenet odtworzony na GameBoyu. Bo... czemu nie? (wideo)

Tenet na konsolce GameBoy Advance





Tenet, czyli najnowszy film Christophera Nolana pojawił się na Blu-ray w grudniu 2020 roku. Teraz został on jednak wydany w zupełnie nowym formacie: na… kartridżach przeznaczonych dla kultowej konsolki GameBoy Advance. Film trwający dwie i pół godziny zostałi jest w stanie działać na wiekowym już urządzeniu.Opisywana operacja pokazuje, że technologia może być wykorzystywana w naprawdę przeróżny sposób.Najciekawsza w całym projekcie odtwarzania filmu Tenet na GameBoy Advance nie jest rozdzielczość samego filmu, ale ilość jego klatek na sekundę. W przypadku skompresowanej wersji filmu, materiał jest odtwarzamyWarto pamiętać, że Tenet to film, który został nakręcony od podstaw z- w najwyższej, możliwej rozdzielczości. Wybrane osoby pewnie skrytykują pomysł “sprofanowania” filmu Nolana poprzez skompresowanie go do miniaturowych rozmiarów, jednak sam projekt jest godny podziwu.Bob Wullf przekonwertował film Tenet bezpośrednio do formatu ROM, który pozwoli go odtworzyć za pośrednictwemprzeznaczonego na różne platformy.Tenet od samego początku borykał się z problemami, których nie zmniejszyła trwająca pandemia koronawirusa. Film bardzo szybko trafił na serwisy streamingowe, aby dotrzeć do możliwie największej ilości widzów.Podobne koncepty związane z odtwarzaniem gier lub multimediów na dziwnych sprzętach dotykają najczęściej jedną zNo cóż, ciekawe jak do samego pomysłu odtwarzania Tenet na starej, przenośnej konsolce odniósłby się sam reżyser filmu. Myślę, że na pewno mogłoby mu to zaimponować.Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z YT